Enrique Cerezo, presidente de Atlético de Madrid: “No sé si Julián Alvarez pedirá perdón”

El máximo dirigente del Colchonero se refirió a la continuidad del delantero en su equipo.

Se termina una de las novelas del mercado de pases europeo. Más allá del interés del Barcelona y de las afirmaciones del jugador, quien públicamente pidió una transferencia, todo indica que Julián Alvarez continuará su carrera en Atlético de Madrid, por lo menos por una temporada más.

Al respecto de esta situación, Enrique Cerezo, presidente del Colchonero, habló en conferencia de prensa, en donde afirmó que el delantero argentino de 26 años no está en venta y aseguró que volverá a ganarse a la afición a pesar de este pedido de salida en plena Copa del Mundo.

“Yo ya dije desde un principio que no se vendía, que era un jugador nuestro y una pieza importante de nuestro equipo. Como pieza importante le queremos, nos gusta que esté con nosotros y creo que va a hacer una temporada magnífica”, dijo al manifestar que la intención del club fue siempre la misma.

Siguiendo por la misma línea, se mostró confiado en el que delantero argentino volverá a rendir y ser una de las figuras del equipo comandado por Diego Simeone: “No sé si pedirá perdón, pero Julián es una persona excelente y seguro de que se ganará a la afición en dos partidos”.

🙏"No sé si Julián Álvarez pedirá perdón"



🔴⚪️"Seguro que se gana a la afición en dos partidos"



🗣Enrique Cerezo, presidente del @Atleti, se reafirma en su posición de no vender al astro argentino tras la comida de la directiva pic.twitter.com/9QZYPlUUMp — RNE Deportes (@RNEdeportes) August 19, 2026

Julián Alvarez no juega ante Málaga

En el inicio de una nueva temporada para el Colchonero, Diego Simeone entregó la lista de convocados para enfrentar al conjunto recién ascendido en el debut de LaLiga y allí el entrenador argentino decidió marginar de la misma a Julián Alvarez, por lo que no estará a disposición.

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El motivo de la ausencia del argentino es en parte por sumarse tarde a los entrenamientos tras estar licenciado por vacaciones, y por otro lado también por esta situación de su posible salida al Barcelona, ya que se plantó y hasta llegó a practicar diferenciado para forzar su transferencia.

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