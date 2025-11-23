Error grosero y pedido de disculpas: el comunicado de Real Madrid tras confundir a un jugador de Elche con el hermano fallecido de Diogo Jota

Durante la Asamblea General Ordinaria de Socios Representantes que realiza tradicionalmente Real Madrid, ocurrió un error insólito debido a que en un video para homenajear a los fallecidos en 2025, confundieron a André da Silva, futbolista de Elche, con el hermano fallecido de Diogo Jota, André Silva.

André Silva y Diogo Jota, los hermanos portugueses, fallecieron el pasado 3 de julio en un accidente automovilístico y es por eso que en esta Asamblea el Merengue los incluyó dentro del homenaje, con este error por la confusión entre dos personas con un nombre similar.

Rápidamente, al percatarse del error, en las redes sociales del elenco español emitieron un comunicado oficial para pedirle disculpas tanto a André da Silva como también a Elche, club de LaLiga en el que se desempeña el delantero portugués de 30 años.

André da Silva, jugador de Elche. (Getty).

“El Real Madrid C. F. pide disculpas al Elche C. F. y a su jugador André da Silva por haber incluido por error, en el obituario de un vídeo institucional, su imagen en lugar de la de André Silva, hermano de Diogo Jota, jugador del Liverpool. Lamentamos lo ocurrido”, reza el comunicado.

El posteo de Real Madrid.

Publicidad

Publicidad

“Simplemente una aclaración. Se ha cometido en el video institucional porque ha salido una imagen del jugador Diogo Jota y junto a él, en vez de la imagen de su hermano André Silva, que también falleció en el mismo accidente, apareció por error la del jugador del Elche, André Da Silva. Le pedimos disculpas al jugador y al club. Fue un error humano”, comentó al respecto el presidente del Merengue, Florentino Pérez, para pedir disculpas.

ver también La nueva opción que evalúa el Real Madrid para el regreso de Nico Paz

El video del error de Real Madrid

Tweet placeholder

En síntesis

El Real Madrid cometió un error en su Asamblea General al confundir a André da Silva (jugador del Elche) con André Silva , hermano fallecido de Diogo Jota.

cometió un error en su al confundir a (jugador del Elche) con , hermano fallecido de Diogo Jota. El homenaje era para los hermanos portugueses André Silva y Diogo Jota , quienes fallecieron en un accidente automovilístico el 3 de julio .

y , quienes fallecieron en un el . El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y las redes del club pidieron disculpas públicas al Elche CF ya su jugador.

Publicidad