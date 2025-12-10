Es tendencia:
logotipo del encabezado
Galatasaray

Mauro Icardi se fastidió con Galatasaray y crecen las dudas sobre su continuidad: “Está molesto”

El delantero argentino no tiene el futuro asegurado en el fútbol turco y el club ya evalúa posibles reemplazantes. Detalles.

Por Joaquín Alis

Seguí a Bolavip en Google!
Mauro Icardi se fastidió con Galatasaray y crecen las dudas sobre su continuidad: “Está molesto”
© Getty ImagesMauro Icardi se fastidió con Galatasaray y crecen las dudas sobre su continuidad: “Está molesto”

La permanencia de Mauro Icardi en el Galatasaray es una incógnita. El delantero argentino, de buenos registros en el fútbol turco, ya no es indiscutido y juega cada vez menos. Como si fuera poco, una situación puntual causó malestar en el rosarino.

A poco más de seis meses para la finalización de su contrato, nadie del club de Estambul se acercó al jugador y su entorno para ofrecerle la renovación. “Está molesto“, aseguró el medio local Fanatik sobre la incomodidad del ex Inter, que deja la puerta abierta a una salida.

De acuerdo a lo informado por los portales locales, la postura de la directiva de Galatasaray es ver la evolución del jugador, que recientemente se recuperó de una rotura de ligamentos. Desde su vuelta a las canchas, no logró lucirse como lo hacía hasta la lesión.

Icardi ya no es prioridad en Galatasaray

Icardi volvió a jugar en agosto, después de dejar atrás su lesión ligamentaria. Desde entonces, de 1.800 minutos posibles, alcanzó a jugar apenas 777. El goleador fue suplente e ingresó desde el banco en los tres partidos del equipo en diciembre, disputando apenas 13 minutos.

Más allá de sus pocas oportunidades, el argentino se las rebuscó para convertir siete veces. El 9 promedia un gol cada 111 minutos, una cifra más que interesante teniendo en cuenta que sus apariciones en cancha son en los tramos finales de los partidos.

Galatasaray busca alternativas en el mercado

La tajante respuesta de Kylian Mbappé tras ser tildado de carrear al Real Madrid: “No quiero sonar irrespetuoso”

ver también

La tajante respuesta de Kylian Mbappé tras ser tildado de carrear al Real Madrid: “No quiero sonar irrespetuoso”

Con un Victor Osimhen afianzado como titular y un Icardi relegado, la directiva del Galatasaray empezó a considerar la chance de incorporar a otro centrodelantero. El apuntado es Santiago Giménez, el mexicano nacido en Argentina que actualmente milita en el Milan.

Publicidad

El hijo del Chaco Giménez ve con buenos ojos un cambio de aire para sumar minutos de cara al Mundial 2026. El agente George Gardu sería el responsable de que el futbolista del Rossonero esté entre las principales alternativas.

DATOS CLAVE

  • El delantero Mauro Icardi finaliza su contrato con el Galatasaray en poco más de seis meses.
  • En Turquía aseguran que Icardi está molesto por la falta de oferta de renovación.
  • El delantero jugó solo 13 minutos en los tres partidos del equipo durante diciembre.
La China Suárez reveló en qué equipo jugará Mauro Icardi en Argentina: “Ya está hablado”

ver también

La China Suárez reveló en qué equipo jugará Mauro Icardi en Argentina: “Ya está hablado”

El gol de Julián Álvarez en PSV vs. Atlético de Madrid por Champions League

ver también

El gol de Julián Álvarez en PSV vs. Atlético de Madrid por Champions League

joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Paredes mejoró a Boca, pero yo esperaba mucho más de él: demostró que no es Messi y que solo no gana campeonatos

ggrova
german garcía grova

Gallardo levantó el pulgar: Tadeo Allende fue ofrecido a River y puede ser refuerzo en 2026

Lee también
La China Suárez reveló en qué equipo de Argentina jugará Icardi: "Ya está hablado"
Fútbol Argentino

La China Suárez reveló en qué equipo de Argentina jugará Icardi: "Ya está hablado"

Un dirigente de Galatasaray fulminó a Mauro Icardi por su peso: "No está apto"
Fútbol europeo

Un dirigente de Galatasaray fulminó a Mauro Icardi por su peso: "No está apto"

Icardi recibió una súper oferta de Arabia Saudita y podría salir de Galatasaray
Fútbol Internacional

Icardi recibió una súper oferta de Arabia Saudita y podría salir de Galatasaray

Navarro Montoya responsabilizó a Agustín Marchesín de la eliminación ante Racing: "Era cantado"
Boca Juniors

Navarro Montoya responsabilizó a Agustín Marchesín de la eliminación ante Racing: "Era cantado"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo