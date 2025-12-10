Mauro Icardi se fastidió con Galatasaray y crecen las dudas sobre su continuidad: “Está molesto”

La permanencia de Mauro Icardi en el Galatasaray es una incógnita. El delantero argentino, de buenos registros en el fútbol turco, ya no es indiscutido y juega cada vez menos. Como si fuera poco, una situación puntual causó malestar en el rosarino.

A poco más de seis meses para la finalización de su contrato, nadie del club de Estambul se acercó al jugador y su entorno para ofrecerle la renovación. “Está molesto“, aseguró el medio local Fanatik sobre la incomodidad del ex Inter, que deja la puerta abierta a una salida.

De acuerdo a lo informado por los portales locales, la postura de la directiva de Galatasaray es ver la evolución del jugador, que recientemente se recuperó de una rotura de ligamentos. Desde su vuelta a las canchas, no logró lucirse como lo hacía hasta la lesión.

Icardi ya no es prioridad en Galatasaray

Icardi volvió a jugar en agosto, después de dejar atrás su lesión ligamentaria. Desde entonces, de 1.800 minutos posibles, alcanzó a jugar apenas 777. El goleador fue suplente e ingresó desde el banco en los tres partidos del equipo en diciembre, disputando apenas 13 minutos.

Más allá de sus pocas oportunidades, el argentino se las rebuscó para convertir siete veces. El 9 promedia un gol cada 111 minutos, una cifra más que interesante teniendo en cuenta que sus apariciones en cancha son en los tramos finales de los partidos.

Galatasaray busca alternativas en el mercado

Con un Victor Osimhen afianzado como titular y un Icardi relegado, la directiva del Galatasaray empezó a considerar la chance de incorporar a otro centrodelantero. El apuntado es Santiago Giménez, el mexicano nacido en Argentina que actualmente milita en el Milan.

El hijo del Chaco Giménez ve con buenos ojos un cambio de aire para sumar minutos de cara al Mundial 2026. El agente George Gardu sería el responsable de que el futbolista del Rossonero esté entre las principales alternativas.

