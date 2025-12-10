Cruz Azul 0 vs. 1 Flamengo EN VIVO y ONLINE vía DSports y FIFA+ por la Copa Intercontinental 2025: ¡Gol de Giorgian De Arrascaeta!

Este miércoles 10 de diciembre, se enfrentan Cruz Azul y Flamengo por la semifinal de la Copa Intercontinental en Ahmad Bin Ali Stadium. El encuentro se puede ver por FIFA+, DAZN y DSports. Además, el árbitro es el sueco Glenn Nyberg.

El gol de Giorgian De Arrascaeta vs. Cruz Azul

Tweet placeholder

La formación de Cruz Azul vs. Flamengo por la Copa Intercontinental

Andrés Gudiño; Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi; Jorge Sánchez, Jeremy Márquez, Carlos Rodríguez, Carlos Rotondi; José Paradela, José Ignacio Rivero; Gabriel Fernández. DT: Nicolás Larcamón.

La formación de Flamengo vs. Cruz Azul por la Copa Intercontinental

Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Leo Pereira, Alex Sandro; Erik Pulgar, Jorginho; Jorge Carrascal, Giorgian De Arrascaeta, Samuel Lino; Bruno Henrique. DT: Filipe Luis.

Pyramids FC espera rival

En semifinales aguarda Pyramids FC de Egipto, nada más ni nada menos que el campeón de la Copa Africana de Campeones (CAF Champions League). A diferencia de los dos equipos de América, tuvo que dejar en el camino a dos rivales: Auckland City en la Primera Fase y Al Ahli en la segunda.

Qué diferencia a la Copa Intercontinental del Mundial de Clubes

La Copa Intercontinental es el torneo que reúne a los respectivos campeones continentales de cada año (UEFA, AFC, CAF, CONCACAF, CONMEBOL y OFC), con enfrentamientos a partido único. Se puso en vigencia en 2024, a modo de “reemplazo” de lo que hasta ese entonces era el Mundial de Clubes, nombre que le fue asignado al certamen que se disputa cada cuatro años y cuenta con la participación de 32 equipos, siendo su primera edición en 2025 con Chelsea como campeón.

Publicidad

Publicidad

Con la refundación de la Intercontinental, el torneo sufrió algunas modificaciones en su formato. La disputa por el título inició en 22 de septiembre y concluye recién el 17 de diciembre, disputándose un total de solo cinco partidos, con el detalle de que el equipo europeo clasifica directamente a la final, siendo PSG el beneficiado para la presente edición.

Dentro de los cambios, el más disruptivo de todos es que, además del Duelo de las Américas y la propia Copa Intercontinental, hay otros dos trofeos oficiales en disputa. El primero de ellos se denomina “Eliminatoria África-Asia-Pacífico“, el cual se llevó Pyramids (África) ante Al Ahli para clasificar a la semifinal, donde aguarda por Flamengo o Cruz Azul y pondrá en juego la llamada Copa Challenger. Previamente, el conjunto egipcio venció a Auckland City en lo que fue el primer partido del torneo. La última instancia será en Doha, Qatar, con PSG aguardando.