Se sorteó la Copa Argentina 2026: los rivales de Boca y River y cuándo pueden enfrentarse entre sí

Tras la consagración de Independiente Rivadavia en la edición 2025, se llevó a cabo el sorteo de la Copa Argentina 2026, certamen que contará con la participación de 64 equipos provenientes de todas las categorías del fútbol argentino, tanto directamente afiliadas a AFA, como también indirectamente afiliadas.
En este contexto, tanto River como Boca conocieron a los rivales con los que harán su estreno en la instancia de 32avos de final. Como en los últimos años, estarán en los lados opuestos del cuadro, por lo que únicamente podrán enfrentarse entre si en una hipotética final.
Esta modalidad pasa con todos los clásicos que están presentes en la Copa Argentina. El motivo, es que el certamen busca que solamente puedan enfrentarse en la final, por lo que están en los lados opuestos del cuadro. En su camino al partido definitorio, podrán jugar ante otros importantes equipos.
Tal es así que Boca cayó del mismo lado que San Lorenzo, a quien se puede enfrentar en semifinales, mientras que a Racing lo puede cruzar en los cuartos de final. River, por su parte, tiene a Independiente y Huracán en el cuadro.
Dentro de las ausencias más importantes de la próxima edición del certamen, se destacan Chacarita, Colón, Ferro y Quilmes. Estos equipos de la Primera Nacional no clasificaron al reducido de su categoría, por lo que no lograron el boleto para participar en la Copa Argentina 2026.
Los cruces de la Copa Argentina 2026
- San Lorenzo vs. Deportivo Rincón de Los Sauces
- Huracán vs. Olimpo
- River vs. Ciudad de Bolívar
- Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy
- Racing vs. San Martín de Formosa
- Independiente vs. Atenas de Río Cuarto
- Platense vs. Argentino de Monte Maíz
- Argentinos Juniors vs. Ferrocarril Midland
- Banfield vs. Real Pilar
- Lanús vs. Sarmiento de La Banda
- Talleres vs. Argentino de Merlo
- Belgrano vs. Atlético Rafaela
- Vélez vs. Deportivo Armenio
- Tigre vs. Claypole
- Estudiantes vs. Ituzaingó
- Gimnasia vs. Deportivo Camioneros
- Newell’s vs. Acassuso
- Rosario Central vs. Sportivo Belgrano de San Francisco
- Independiente Rivadavia vs. Estudiantes de Caseros
- Gimnasia de Mendoza vs. Gimnasia y Tiro de Salta
- Central Córdoba vs. Gimnasia de Jujuy
- Atlético Tucumán vs. Sportivo Barracas
- Instituto vs. Atlanta
- Estudiantes de Río Cuarto vs. San Martín de Tucumán
- Godoy Cruz vs. Deportivo Morón
- San Martín de San Juan vs. Deportivo Madryn
- Unión vs. Agropecuario
- Defensa y Justicia vs. Chaco for Ever
- Sarmiento vs. Tristán Suárez
- Aldosivi vs. San Miguel
- Barracas Central vs. Temperley
- Deportivo Riestra vs. Deportivo Maipú