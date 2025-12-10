Se sorteó la Copa Argentina 2026: los rivales de Boca y River y cuándo pueden enfrentarse entre sí

Tras la consagración de Independiente Rivadavia en la edición 2025, se llevó a cabo el sorteo de la Copa Argentina 2026, certamen que contará con la participación de 64 equipos provenientes de todas las categorías del fútbol argentino, tanto directamente afiliadas a AFA, como también indirectamente afiliadas.

En este contexto, tanto River como Boca conocieron a los rivales con los que harán su estreno en la instancia de 32avos de final. Como en los últimos años, estarán en los lados opuestos del cuadro, por lo que únicamente podrán enfrentarse entre si en una hipotética final.

Esta modalidad pasa con todos los clásicos que están presentes en la Copa Argentina. El motivo, es que el certamen busca que solamente puedan enfrentarse en la final, por lo que están en los lados opuestos del cuadro. En su camino al partido definitorio, podrán jugar ante otros importantes equipos.

Tal es así que Boca cayó del mismo lado que San Lorenzo, a quien se puede enfrentar en semifinales, mientras que a Racing lo puede cruzar en los cuartos de final. River, por su parte, tiene a Independiente y Huracán en el cuadro.

Dentro de las ausencias más importantes de la próxima edición del certamen, se destacan Chacarita, Colón, Ferro y Quilmes. Estos equipos de la Primera Nacional no clasificaron al reducido de su categoría, por lo que no lograron el boleto para participar en la Copa Argentina 2026.

Los cruces de la Copa Argentina 2026

San Lorenzo vs. Deportivo Rincón de Los Sauces

Huracán vs. Olimpo

River vs. Ciudad de Bolívar

Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy

Racing vs. San Martín de Formosa

Independiente vs. Atenas de Río Cuarto

Platense vs. Argentino de Monte Maíz

Argentinos Juniors vs. Ferrocarril Midland

Banfield vs. Real Pilar

Lanús vs. Sarmiento de La Banda

Talleres vs. Argentino de Merlo

Belgrano vs. Atlético Rafaela

Vélez vs. Deportivo Armenio

Tigre vs. Claypole

Estudiantes vs. Ituzaingó

Gimnasia vs. Deportivo Camioneros

Newell’s vs. Acassuso

Rosario Central vs. Sportivo Belgrano de San Francisco

Independiente Rivadavia vs. Estudiantes de Caseros

Gimnasia de Mendoza vs. Gimnasia y Tiro de Salta

Central Córdoba vs. Gimnasia de Jujuy

Atlético Tucumán vs. Sportivo Barracas

Instituto vs. Atlanta

Estudiantes de Río Cuarto vs. San Martín de Tucumán

Godoy Cruz vs. Deportivo Morón

San Martín de San Juan vs. Deportivo Madryn

Unión vs. Agropecuario

Defensa y Justicia vs. Chaco for Ever

Sarmiento vs. Tristán Suárez

Aldosivi vs. San Miguel

Barracas Central vs. Temperley

Deportivo Riestra vs. Deportivo Maipú

