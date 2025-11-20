La nueva opción que evalúa el Real Madrid para el regreso de Nico Paz

Nico Paz es uno de los jugadores sensación de la Serie A y de todo Europa en general. Con 4 goles (Lazio, Genoa, Cremonese y Juventus) está segundo en la tabla de goleadores y con la misma cifra de asistencias lidera la clasificación de los jugadores con más pases gol, en 11 jornadas disputadas de la liga italiana 2025/2026.

Por tales números se ganó un lugar en la Selección Argentina. De hecho, es una fija en las convocatorias de Lionel Scaloni desde la fecha FIFA de octubre (en total reúne 7 citaciones para doble fechas y 6 presencias), por lo que se perfila para ser parte del plantel que irá a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Pero además, por su gran presente, el Real Madrid está evaluando hacer uso de la cláusula de recompra que incluyó en la transferencia al Como 1907 a mediados del 2024. Ya la podría haber ejecutado en el mercado de pases en agosto de este 2025 por 8 millones, pero las autoridades de la Casa Blanca prefirieron que el nacido en Santa Cruz de Tenerife continúe forjándose en la Serie A.

En esa misma dirección, medios de comunicación de España reportaron en las últimas semanas que Xabi Alonso está observando muy de cerca el nivel de Nico Paz en el elenco que comanda Cesc Fábregas y que estaría analizando seriamente incorporarlo para la campaña 26/27, en este caso, a cambio de 9 millones. No obstante, el Diario AS, este jueves 20 de noviembre, añadió una nueva versión a esta historia.

Resulta que el Real Madrid tiene a su disposición dos instancias más para recuperar al jugador en cuestión. Una es la anteriormente descrita -verano del 2026- y la otra a mediados del 2027, pero ya por 10 millones de euros. Esta sería la alternativa a la que se inclinaría la institución merengue, por dos causas puntuales.

Una está ligada a la gran cantidad de futbolistas que tiene el plantel del Madrid para los dos puestos en los que se proyecta Paz (mediocampista ofensivo o extremo): Jude Bellingham, Arda Guler, Brahim Díaz, Franco Mastantuono, Rodrygo y Endrick, principalmente.

Y la otra porque Florentino Pérez retuvo el 50 por ciento de los derechos de la ficha. Con lo cual, no quieren apagar la posibilidad de que Nico Paz se siga revalorizando en el mercado con su continuidad en el Como 1907 entre lo que resta de la actual temporada y la que viene y, de esa forma, quizás venderlo por una cifra considerable. Incluso, en el último libro de pases, el Inter de Milán habría arrimado una propuesta cercana a los 60 millones de euros.

Nico Paz y el objetivo que quiere cumplir con el Como 1907

Nico Paz tiene dos objetivos planteados para esta temporada con el Como 1907. Por un lado, clasificar a una competencia continental. De momento se mantiene cerca, dado que se ubica séptimo en la tabla de posiciones de la Serie A con 18 puntos, a tan solo uno de la zona de Conference League, a 3 de la Europa League y a 4 de la Champions League.

Y por el otro, los de Cesc Fábregas también le apuntan a dar el batacazo en la Copa Italia, en la que ya están en los Octavos de Final. Deberá enfrentar en esta fase a la Fiorentina el próximo 27 de enero.

