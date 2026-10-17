Espanyol vs. Atlético de Madrid: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 9 de la LaLiga

Espanyol y Atlético de Madrid se enfrentan este sábado 17 de octubre, en el RCDE Stadium, por la jornada 9 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Espanyol recibe a Atlético de Madrid este sábado 17 de octubre desde las 09:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el RCDE Stadium. El Atlético llega lanzado y con la confianza de haberle ganado al Real Madrid hace unas semanas, mientras el Espanyol necesita cortar una racha floja para no alejarse de la zona media.

Para los locales es una chance de frenar la sangría de puntos ante un rival directo a las posiciones de arriba; para el equipo colchonero, la oportunidad de seguir pegado a la punta de LaLiga.

La actualidad de ambos equipos

El Espanyol viene de rescatar un empate 1-1 en su visita a Málaga, después de dos derrotas seguidas que lo dejaron en la mitad de la tabla con 8 puntos en ocho fechas. La irregularidad es el principal problema del equipo catalán, que todavía no logra encadenar dos resultados positivos consecutivos en este arranque de temporada.

El Atlético de Madrid, en cambio, atraviesa un gran momento. Ganó sus últimos tres partidos, incluido el triunfo ante Osasuna por 4-0 y el 2-1 sobre el Real Madrid, y llega a esta fecha como escolta con 19 unidades. La visita a Cataluña es una prueba para ratificar que el nivel mostrado en las últimas semanas no fue casualidad.

El historial entre Espanyol y Atlético de Madrid

El historial reciente entre ambos está parejo: de los últimos cinco cruces hubo un triunfo para cada lado y tres empates, con una diferencia de gol mínima a favor del conjunto madrileño (9 contra 8). El antecedente más reciente, de febrero pasado, terminó 4-2 a favor del Atlético, aunque el Espanyol se dio el gusto de ganarle en el cruce anterior a ese.

Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 21/02/2026 Atlético de Madrid vs. Espanyol 4-2 LaLiga 25/26 17/08/2025 Espanyol vs. Atlético de Madrid 2-1 LaLiga 25/26 29/03/2025 Espanyol vs. Atlético de Madrid 1-1 2024-25 28/08/2024 Atlético de Madrid vs. Espanyol 0-0 2024-25 24/05/2023 Espanyol vs. Atlético de Madrid 3-3 2022-23

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Horario del partido

Argentina: 09:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Villarreal vs. Elche — sábado 17 de octubre, 11:15 hs

Betis vs. Barcelona — sábado 17 de octubre, 13:30 hs

Valencia vs. Athletic Bilbao — sábado 17 de octubre, 16:00 hs

Osasuna vs. Racing de Santander — domingo 18 de octubre, 09:00 hs

Celta vs. Alavés — domingo 18 de octubre, 11:15 hs

Málaga vs. Real Sociedad — domingo 18 de octubre, 13:30 hs

Real Madrid vs. Sevilla — domingo 18 de octubre, 16:00 hs

Getafe vs. Rayo Vallecano — lunes 19 de octubre, 16:00 hs

En síntesis