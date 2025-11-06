Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

Fue campeón de Champions, quedó libre del Barcelona y firmó con un histórico de Inglaterra en crisis en el ascenso

A sus 34 años, decidió volver al club en el que pasó ocho temporadas y jugó más de 200 partidos oficiales.

Por Germán Celsan

Seguí a Bolavip en Google!
Una vuelta al fútbol inglés para el futbolista español
Una vuelta al fútbol inglés para el futbolista español

Se suele decir que la Premier League es la mejor liga del mundo, y si bien cada uno puede tener su mirada al respecto, es indiscutible que la competitividad que hay en la primera división del fútbol inglés es difícil de igualar. Pero eso se extiende también al ascenso, y especialmente al Championship, donde 24 equipos buscan esos tres codiciados puestos de ascenso.

Y si bien a inicio de la temporada los recién descendidos de la Premier lucen como los grandes candidatos, la realidad muestra otra cosa. Especialmente con el Southampton, que se encuentra 19º tras 14 partidos y está más cerca de caer a tercera división que de volver a la Premier League, en la que pasó más de una década entre 2012 y 2023.

Es por ello que han tenido que recurrir a un histórico del club, que formó parte del primer equipo en buena parte de esas temporadas. Se trata de Oriol Romeu, el volante español que fue titular indiscutido en su paso por Southampton entre 2015 y 2022, con más de 200 partidos jugados. Curiosamente, apenas se fue, el club descendió a segunda. Luego volvió a ascender y a descender, hasta su situación actual.

Oriol Romeu fue el dueño del mediocampo de Southampton durante varios años en la Premier. (Getty)

Oriol Romeu fue el dueño del mediocampo de Southampton durante varios años en la Premier. (Getty)

Romeu llega con la temporada iniciada, pero lo hace tras quedar libre del FC Barcelona, equipo del cual surgió y al que había regresado en 2023. Tras 28 partidos, se fue a préstamo a Girona, donde jugó la temporada pasada. Pero en su regreso al club culé, terminó siendo desvinculado a pesar de tener contrato hasta final de la temporada actual.

Oriol Romeu, un campeón de Champions que se va al ascenso inglés

Si bien la mayor parte de su carrera la pasó en Southampton, Oriol Romeu tuvo un paso previo por el fútbol inglés, y defendió los colores del Chelsea entre 2011 y 2013. Época en la que apenas jugó un puñado de partidos, pero los suficientes como para formar parte del plantel campeón de la Champions League 2011/12, en la que los Blues vencieron al Bayern Múnich por penales.

Publicidad
Romeu jugó en Chelsea y fue campeón de Champions hace ya un buen tiempo.

Romeu jugó en Chelsea y fue campeón de Champions hace ya un buen tiempo.

Ahora, con 34 años, su objetivo será reencauzar la temporada de un Soton que, con su descenso de la Premier League, se ha desarmado y perdido a sus principales figuras de la temporada pasada.

En síntesis

  • El Southampton, que descendió en 2023, se encuentra 19º en el Championship tras 14 partidos.
  • El club fichó a Oriol Romeu, de 34 años, quien jugó más de 200 partidos con el Southampton entre 2015 y 2022.
  • Oriol Romeu regresa al Southampton tras quedar libre del FC Barcelona, al que había vuelto en 2023.
Publicidad
germán celsan
Germán Celsan

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Gallardo dice que va a volver a ganar, pero perdió 11 de los últimos 12 torneos: a veces, dar un paso al costado no es de cobarde

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
A la espera del anuncio de Colapinto, Flavio Briatore reveló el verdadero objetivo de Alpine para 2026: “Puedes oler el podio”
FÓRMULA 1

A la espera del anuncio de Colapinto, Flavio Briatore reveló el verdadero objetivo de Alpine para 2026: “Puedes oler el podio”

Gallardo dice que va a volver a ganar, pero perdió 11 de los últimos 12 torneos: a veces, dar un paso al costado no es de cobarde
Opinión

Gallardo dice que va a volver a ganar, pero perdió 11 de los últimos 12 torneos: a veces, dar un paso al costado no es de cobarde

Con Boca a un paso y River cada vez más complicado, Independiente Rivadavia jugará la Libertadores
Copa Libertadores

Con Boca a un paso y River cada vez más complicado, Independiente Rivadavia jugará la Libertadores

Confirmado: Ramírez, árbitro del Superclásico
Fútbol Argentino

Confirmado: Ramírez, árbitro del Superclásico

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo