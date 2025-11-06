Fue campeón de Champions, quedó libre del Barcelona y firmó con un histórico de Inglaterra en crisis en el ascenso

Se suele decir que la Premier League es la mejor liga del mundo, y si bien cada uno puede tener su mirada al respecto, es indiscutible que la competitividad que hay en la primera división del fútbol inglés es difícil de igualar. Pero eso se extiende también al ascenso, y especialmente al Championship, donde 24 equipos buscan esos tres codiciados puestos de ascenso.

Y si bien a inicio de la temporada los recién descendidos de la Premier lucen como los grandes candidatos, la realidad muestra otra cosa. Especialmente con el Southampton, que se encuentra 19º tras 14 partidos y está más cerca de caer a tercera división que de volver a la Premier League, en la que pasó más de una década entre 2012 y 2023.

Es por ello que han tenido que recurrir a un histórico del club, que formó parte del primer equipo en buena parte de esas temporadas. Se trata de Oriol Romeu, el volante español que fue titular indiscutido en su paso por Southampton entre 2015 y 2022, con más de 200 partidos jugados. Curiosamente, apenas se fue, el club descendió a segunda. Luego volvió a ascender y a descender, hasta su situación actual.

Oriol Romeu fue el dueño del mediocampo de Southampton durante varios años en la Premier. (Getty)

Romeu llega con la temporada iniciada, pero lo hace tras quedar libre del FC Barcelona, equipo del cual surgió y al que había regresado en 2023. Tras 28 partidos, se fue a préstamo a Girona, donde jugó la temporada pasada. Pero en su regreso al club culé, terminó siendo desvinculado a pesar de tener contrato hasta final de la temporada actual.

Oriol Romeu, un campeón de Champions que se va al ascenso inglés

Si bien la mayor parte de su carrera la pasó en Southampton, Oriol Romeu tuvo un paso previo por el fútbol inglés, y defendió los colores del Chelsea entre 2011 y 2013. Época en la que apenas jugó un puñado de partidos, pero los suficientes como para formar parte del plantel campeón de la Champions League 2011/12, en la que los Blues vencieron al Bayern Múnich por penales.

Romeu jugó en Chelsea y fue campeón de Champions hace ya un buen tiempo.

Ahora, con 34 años, su objetivo será reencauzar la temporada de un Soton que, con su descenso de la Premier League, se ha desarmado y perdido a sus principales figuras de la temporada pasada.

