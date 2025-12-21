El dramático presente de Franco Mastantuono en Real Madrid generaría un desenlace inesperado para su futuro

La victoria del Real Madrid por 2-0 ante el Sevilla dejó, más allá de los tres puntos para la Casa Blanca, una señal de alerta para Franco Mastantuono. La joya argentina permaneció los 90 minutos sentado en el banco de suplentes, profundizando un presente de inactividad que comenzó a generar ruido en los pasillos del Santiago Bernabéu.

El zurdo de 18 años atraviesa su momento más complejo desde que aterrizó en España. Pese a que inició su ciclo amistado con la titularidad, con el correr de las semanas fue perdiendo terreno, y ahora, bajo la dirección técnica de Xabi Alonso, no logra consolidarse en la rotación habitual. Al punto que su participación se vio desplomada: apenas tuvo acción en dos de los últimos once compromisos oficiales del equipo (en varios se ausentó por lesión).

La opción del préstamo cobra fuerza

Ante este escenario de estancamiento, la prensa europea comenzó a especular con una maniobra de mercado inminente. Según reportes del portal italiano Calciomercato, la directiva del Real Madrid estaría analizando seriamente ceder a Mastantuono en el próximo mercado de pases.

Mastantuono no goza de continuidad en Real Madrid y podría evalular la chance de salir por minutos (Getty).

El objetivo de la institución sería replicar un modelo de adaptación progresiva, similar al que utilizaron con otras figuras como Vinicius Jr., aunque con un matiz importante: mientras que el brasileño se fogueó en el Real Madrid Castilla (filial), la intención con el argentino sería que sume minutos en una liga competitiva de Primera División, como la Serie A o en un equipo de menor envergadura de La Liga.

Aunque inicialmente sonaron gigantes como Juventus o Napoli, el periodista Fabrizio Romano desestimó esas, apuntando a que, de salir, sería a un destino donde se le garantice la titularidad. Incluso, se especuló con que el Merengue buscaría una operación de préstamo con un cargo que ronde los 3.5 millones de euros.

Publicidad

Publicidad

ver también El dardo de Diego Simeone a Real Madrid y Barcelona para cerrar el 2025: ”Cada vez me convenzo más”

ver también En España afirman que Barcelona se entromete en el futuro de Dibu Martínez a seis meses del Mundial 2026

La inoportuna pubalgia

El bache futbolístico de Mastantuono se vio condicionado indiscutidamente por una pubalgia lo marginó de las canchas durante gran parte de noviembre, cortando su ritmo de adaptación. Si bien regresó a mediados de diciembre —jugó 8 minutos ante Alavés y fue titular en Copa del Rey ante el modesto Talavera—, Xabi Alonso volvió a prescindir de él en el último juego de liga.

Aunque el entrenador supo declarar públicamente estar “satisfecho con su desarrollo” y pide paciencia por su corta edad, la falta de continuidad preocupa especialmente al jugador y a su entorno pensando en el calendario internacional. Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, Mastantuono sabe que necesita mostrarse para entrar en la consideración de Lionel Scaloni. Hoy, relegado al banco de suplentes en Madrid, la posibilidad puede alejarse en caso de mantenerse esta tendencia. Una salida temporal podría ser la llave para volver a pelear por un lugar en la élite.

Datos clave

Franco Mastantuono jugó apenas 2 de los últimos 11 partidos del Real Madrid .

jugó apenas del . 3.5 millones de euros sería el cargo del préstamo que analiza la directiva.

sería el cargo del préstamo que analiza la directiva. Una pubalgia marginó en noviembre al argentino que no ingresó ante Sevilla.

Publicidad