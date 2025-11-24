Es tendencia:
Los amantes del tenis no se olvidan de Gerard Piqué y lo destrozan tras una nueva final de Copa Davis

El pasado domingo, Italia superó en Bolonia a España y conquistó su tercera Davis consecutiva y eso que no estuvo Jannik Sinner.

Por Lautaro Toschi

Gerard Piqué
© GettyGerard Piqué

En la última semana, el foco de los amantes del tenis estuvo centrado en la Copa Davis, el certamen que puso punto final a la temporada. Los ocho mejores países se citaron en Bolonia y disputaron el tramo final de la competición en series que comenzaron con los cuartos de final, se jugaron al mejor de tres partidos y al mejor de tres sets, siguiendo casi calcado el modelo que implementó Gerard Piqué a través de su empresa Kosmos.

En 2018, Kosmos adquirió los derechos de la Copa Davis y, junto a la ITF, decidieron modificar abismalmente el formato de la Copa Davis, sacando localías, equiparando las superficies en las instancias finales y dándoselas a una ciudad en concreto. Los amantes del tenis nunca estuvieron de acuerdo con esta manera de jugar la Davis y si bien el ex futbolista del Barcelona ya no está involucrado en la organización, las críticas siguen siendo lapidarias.

Kosmos había firmado un contrato con la ITF de 25 años, pero para comienzos de 2023 se terminó el mismo, aunque la realidad es que no se pudo volver al formato anterior. Piqué dejó marcado a fuego su nombre en la Copa Davis y los fanáticos del tenis se lo hicieron saber en las redes sociales.

Piqué en las finales de la Davis en 2019. (Foto: Getty).

Piqué en las finales de la Davis en 2019. (Foto: Getty).

Tras el título de Italia, las redes estallaron contra Piqué

El pasado domingo, Italia derrotó 2 a 0 a España y se consagró campeón de la Copa Davis por tercera vez consecutiva. Un detalle no menor es que los italianos no contaron con Jannik Sinner, que se dio de baja para poder descansar y encarar una pretemporada fuerte pensando en 2026. Una vez concluida la Davis, las redes sociales se llenaron de mensajes contra Piqué, a quien responsabilizan por haber implementado este formato.

Los mensajes más crudos contra Piqué

DATOS CLAVE

  • La Copa Davis finalizó la temporada con los ocho mejores países en la ciudad de Bolonia.
  • El formato actual de la Copa Davis fue implementado por Gerard Piqué a través de su empresa Kosmos.
  • Italia derrotó a España por 2-0 y se consagró campeón de la Copa Davis por tercera vez consecutiva.
