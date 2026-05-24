Las 10 perlitas de la última fecha de la Premier League 2025/26

Desde la despedida de Salah y Guardiola en Liverpool y Manchester City, hasta la histórica salvación de Tottenham, pasando por los récords de Bruno Fernandes y Max Dowman. Lo más sorprendente del cierre de la Premier.

La Premier League 2025/26 oficialmente llegó a su fin. Este domingo, los últimos 10 partidos se disputaron al unísono, con algunas cosas todavía por resolver, y homenajes por conceder. Pasó de todo, hubo festejos, récords históricos, salvaciones, decepciones y despedidas. Repasemos lo más destacado.

Revivi lo mejor de la Premier League 2025/26 por Disney+

Las perlitas de la fecha final de la Premier League

1. Bruno Fernandes, hombre récord

El capitán del Manchester United necesitaba una asistencia para quedar como el máximo asistidor en una temporada de Premier League en solitario. La consiguió de córner, con un centro perfecto para el cabezazo de Patrick Dorgu en la goleada de los Red Devils.

Bruno Fernandes cosechó 21 asistencias en la Premier League 2025/26, el récord histórico de la competición, dejando atrás las 20 de Thierry Henry (02/03) y Kevin De Bruyne (19/20).

¡BRUNO FERNANDES ES HOMBRE RÉCORD! Asistió a Dorgu en el gol del Manchester United contra Brighton y se convirtió en el jugador con más asistencias en una temporada de la #Premier.



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2. Pep Guardiola y Bernardo Silva y el fin de una era en Manchester City

Tras 6 títulos de Premier League en 10 temporadas, Pep Guardiola se despide del Manchester City como entrenador.

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Bernardo Silva, a sus 31 años, se despidió también del Manchester City, con 460 partidos para el club. Todos ellos bajo el mando de Guardiola, siendo el futbolista que más jugó para Pep con diferencia.

¡¡LA EMOCIÓN SE APODERÓ DEL ETIHAD!! CON LOS OJOS LLENOS DE LÁGRIMAS, INCLUSO HASTA EN LOS DE GUARDIOLA, BERNARDO SILVA FUE REEMPLAZADO ANTE ASTON VILLA Y SE LLEVÓ TODOS LOS APLAUSOS EN SU DESPEDIDA DEL CITY.



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3. Emotiva despedida de Mo Salah tras su último partido en Liverpool

Con 442 partidos, 257 goles, dos Premier League, una Champions y centenares de momentos de alegrías, el faraón deja su legado imborrable en Liverpool. Otra era que llega a su fin.

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ANFIELD, A LOS PIES DE SALAH: así despidió todo Liverpool a su leyenda egipcia al momento de ser sustituido en su último partido con esta camiseta.



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4. Cuti Romero festeja la salvación de Tottenham

El argentino, capitán del primer equipo y lesionado desde hace mes y medio, acalló los rumores de que no estaba en el país y dio el presente para celebrar la salvación de los Spurs tras la victoria por 1 a 0 ante Everton en la última fecha ¿Seguirá en Tottenham después del Mundial?

¡LOS SPURS QUIEREN LA PERMANENCIA! Palhinha la empujó luego del rebote y marcó el 1-0 de Tottenham sobre Everton. ¡HASTA CUTI ROMERO SE SUMÓ A LOS FESTEJOS!



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5. Kinsky, de villano a héroe

El arquero checo, que quedó marcado por sus errores en Champions vs. Atl. Madrid, tuvo que calzarse los guantes en estas últimas fechas y defender el arco de Tottenham ante la lesión de Vicario. Hoy metió una salvada clave, en el minuto 98 y a mano cambiada, para mantener a los Spurs en la Premier League.

6. Max Dowman, el titular más joven en la historia de la Premier

Arsenal se consagró campeón, y en esta última fecha Mikel Arteta se dio el lujo de alinear desde el inicio a Max Dowman, quien ya había jugado un puñado de partidos de Premier League ingresando desde el banco de suplentes, incluso había convertido en marzo para ser el goleador más joven en la historia de la Premier (16 años, 73 días).

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Hoy, Max Dowman se convirtió en el jugador más joven en ser titular en un partido de Premier League, jugando desde el arranque vs. Crystal Palace con 16 años y 144 días de edad.

Max Dowman, el titular más joven en la historia de la Premier. (Getty)

7. Chelsea fuera de competiciones europeas

Los Blues estaban, en diciembre, peleando por la Premier League. Desde entonces, afuera Enzo Maresca, vino Rosenior, afuera Rosenior, vino McFarlane, perdió la FA Cup y hoy, con la derrota ante Sunderland, finalizaron décimos en la Premier League. Quien no estará muy contento será Xabi Alonso, que tomará el control del primer equipo para la próxima temporada. ¿Seguirán sus figuras ante esta realidad?

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Chelsea, fuera de todo. (Getty)

8. Taty Castellanos convirtió, West Ham goleó, pero igual descendió

El goleador argentino abrió la cuenta en el 3-0 de los Hammers ante Leeds United. Pero no fue suficiente, con el triunfo de Tottenham, el conjunto londinense perdió la categoría y jugará el Championship la próxima temporada.

¡EL GOL DE LA ESPERANZA! Taty Castellanos ganó por arriba y, de cabeza, marcó el 1-0 de West Ham vs. Leeds. ¡SUEÑAN LOS HAMMERS!



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9. Liverpool con su peor campaña en 10 años

Con 20 derrotas en todas las competiciones, Liverpool firmó la peor campaña de su historia. Ahora bien, en Premier League, es la peor de la última década. Ninguna temporada con Jürgen Klopp fue peor que este quinto puesto con 60 puntos. Aún así, estarán en Champions. Slot queda en la cuerda floja, especialmente luego de haber gastado 450 millones en el último mercado.

Liverpool jugará Champions, pero fue una temporada olvidable. (Getty)

10. Sunderland a Europa siendo recién ascendido

La contracara del Chelsea: Sunderland ganó el partido y se metió en Conference League, en su temporada de regreso en la Premier League.

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