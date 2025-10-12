Jugó una final de Libertadores, fue apartado en Boca, Scaloni lo convocó a la Selección Argentina y ahora atraviesa un mal presente en Europa

A principios de este año, el defensor central Nicolás Valentini se fue de Boca con el pase en su poder luego de no renovar su contrato en el club y emprendió viaje rumbo a Italia, donde primero se sumó a la Fiorentina, para luego irse a préstamo al Hellas Verona en búsqueda de continuidad y seguir en el radar de Lionel Scaloni para la Selección Argentina.

En su segundo semestre en el viejo continente, con la renovación de préstamo por una temporada más con el Hellas, el defensor central de 24 años no está atravesando un buen momento desde lo físico, debido a que solamente sumó 9 minutos en cancha por distintas lesiones musculares.

Durante los primeros meses de la temporada 2025/26, Valentini fue suplente e ingresó a falta de 9 minutos en el empate del Hellas Verona ante Cerignola por la Coppa Italia, que terminó en clasificación por penales. Luego de esto, no volvió a sumar minutos en los últimos dos meses.

Primero, quedó marginado de cinco partidos correspondientes a la Serie A y otro por Coppa Italia debido a una lesión del músculo flexor de la pierna, que le llevó aproximadamente un mes y medio de recuperación, por lo que quedó detrás en la consideración del entrenador Paolo Zanetti.

Luego de recuperarse, Valentini se sumó a los entrenamientos junto al resto del plantel, y volvió a ser convocado para formar parte del banco de suplentes en el partido que Hellas Verona perdió 1 a 0 contra Sassuolo como local. En esta oportunidad, no ingresó.

De esta manera, el defensor buscará continuar con su puesta a punto desde lo físico para volver a ganarse un lugar como titular. Cabe destacar que en el último año y medio tuvo pocos minutos, ya que al no renovar su contrato con Boca fue colgado y estuvo los segundos seis meses de 2024 marginado.

Publicidad

Publicidad

Esta decisión lo sacó del radar de Lionel Scaloni, ya que había sido convocado para la Selección Argentina y hasta participó de los Juegos Olímpicos de París 2024. Después de esto, no volvió a integrar ningún llamado, ya sea para Eliminatorias o amistosos internacionales.

Los números de Nicolás Valentini en Hellas Verona

En total, el defensor central de 24 años lleva disputados 15 partidos con la camiseta de Hellas Verona, en los que no marcó goles ni aportó asistencias. Además, recibió tres tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad.

ver también Fue borrado por Russo y Riquelme, se fue de Boca y ahora es el capitán de la selección de su país