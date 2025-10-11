Fue borrado por Russo y Riquelme, se fue de Boca y ahora es el capitán de la selección de su país

Durante el último mercado de pases, fueron varios los movimientos que se dieron en el Mundo Boca y además de los arribos también tuvo lugar la salida de Marcelo Saracchi. El defensor decidió buscar un nuevo destino con el claro objetivo de tener mayor rendimiento y así fue como pasó de ser marginado a tener un importante liderazgo con el seleccionado de su país.

Primero por decisión táctica de Miguel Ángel Russo y su cuerpo técnico, el lateral había perdido terreno y corría por detrás de Lautaro Blanco. Luego, debido a un hecho de conducta que no cayó nada bien puertas adentro, fue separado del plantel profesional y a partir de ese momento dejó de ser tenido en cuenta. Incluso hasta se entrenaba en soledad y en contra turno de sus compañeros.

Lo cierto es que este viernes Saracchi fue el capitán de la Selección de Uruguay. Por una determinación absolutamente manifestada por Marcelo Bielsa, el marcador de punta portó el brazalete como principal referente del vestuario durante el amistoso internacional ante República Dominicana, que sirvió como preparación con vistas hacia la próxima Copa del Mundo 2026.

Marcelo Saracchi, capitán de la Selección de Uruguay.

De esta manera, el Chelo pasó de ser borrado en Boca a titular indiscutido y capitán de Uruguay. Este drástico cambio en tan solo un puñado de semanas fue acompañado por su rendimiento individual sobre el campo de juego, ya que demostró un buen desempeño y cumplió con creces. No solo en lo que respecta a su puesto, sino también a lo que requiere llevar la cinta charrúa.

En cuanto a la experiencia de ser el líder del combinado nacional, el también ex River rompió el silencio al término del partido amistoso y mencionó: “Es algo hermoso y ser capitán también es un orgullo enorme. Ponerse esta camiseta es lo más lindo para nosotros. Ser capitán es una responsabilidad enorme, no me lo esperaba y va a quedar en el recuerdo de mi carrera“.

La salida de Saracchi de Boca a Celtic

En el último tramo del mercado de pases, Saracchi no lo dudó: se fue a Celtic. Con el objetivo de sumar rodaje en un equipo importante y más aún una nueva experiencia en Europa, el lateral salió en condición de préstamo por un año. Aunque no tiene opción de compra, sí incluyó un cargo que cobró el Xeneize y el futbolista está en un nuevo equipo en el que cada vez es más importante.

Marcelo Saracchi, lateral izquierdo uruguayo.

Sobre su salida de la institución de la ribera, el uruguayo no ocultó el motivo que lo llevó a tomar dicha decisión. “La idea mía siempre fue conseguir minutos. Tuve momentos de consideración en la Selección. Siempre apunté a jugar porque se vienen cosas importantes en la Selección. Me gustaría estar desde la parte que me toque“, explicó de cara al próximo Mundial.

