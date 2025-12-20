Es tendencia:
La decisión de Estudiantes sobre el futuro de Eduardo Domínguez tras la consagración en el Trofeo de Campeones

Agustín Alayes, Director Deportivo del Pincha, rompió el silencio sobre qué hará la institución con el entrenador.

Por Nahuel De Hoz

Eduardo Domínguez, director técnico de Estudiantes de La Plata.
Este sábado y en San Nicolás, Estudiantes de La Plata conquistó el Trofeo de Campeones 2025 tras vencer 2-1 a Platense en la final. Pese a comenzar abajo en el marcador por el gol de Franco Zapiola, el doblete agónico de Lucas Alario valió un nuevo título que agranda un poco más la prestigiosa historia de la institución, que metió un excelente sprint en este último tramo de la temporada.

De esta manera, Eduardo Domínguez suma su quinto trofeo en el Pincha, para continuar ampliando su palmarés a pesar de su corta edad y trayectoria como entrenador. Está claro que es uno de los mejores director técnicos del país y es por eso que lo piden los hinchas de Boca, por lo que todo el ambiente estaba esperando que rompa el silencio para conocer su postura.

Sin embargo, fue Agustín Alayes el que habló en nombre del club de La Plata. El Director Deportivo de Estudiantes no titubeó al manifestar qué harán como institución y, sobre la continuidad de Domínguez, sentenció: “Seguro, es uno de los objetivos“. De esta manera, el encargado del área del fútbol dejó a las claras cuál es la intención que tienen puertas adentro con el DT campeón.

Eduardo Domínguez, director técnico de Estudiantes de La Plata. (Getty Images)

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el ex jugador del Pincha amplió su discurso al respecto de esta cuestión. “Quisimos avanzar esta semana, pero estaba enfocado en este partido y nos pareció lógico”, confesó Alayes sobre un intento de acuerdo con Eduardo. Fue ahí cuando, en referencia a los próximos días, agregó: “Ahora nos enfocaremos en eso”.

Es así como una importante autoridad de Estudiantes reveló la postura con el entrenador que es pedido efusivamente por los hinchas de Boca, que buscan tentarlo por las redes sociales para que arribe a Casa Amarilla y se haga cargo del plantel de cara al 2026. Sin embargo, Juan Sebastián Verón pretende retenerlo un tiempo más y renovarle el vínculo para blindarlo hacia el futuro.

Eduardo Domínguez, entrenador de Estudiantes de La Plata en La Bombonera durante un duelo ante Boca. (Getty Images)

Los títulos de Eduardo Domínguez en Estudiantes de La Plata

  • Copa Argentina (2023).
  • Copa de la Liga (2024).
  • Trofeo de Campeones (2024).
  • Torneo Clausura (2025).
  • Trofeo de Campeones (2025).

DATOS CLAVE

  • El Director Deportivo, Agustín Alayes, confirmó que la prioridad absoluta es la continuidad del técnico y asegurar su permanencia “es uno de los objetivos principales”.
  • La idea de Juan Sebastián Verón es blindar al entrenador con una renovación que le permita liderar el ambicioso proyecto deportivo del 2026.
  • Eduardo Domínguez alcanzó su quinto título al mando del club, consolidándose como uno de los entrenadores más ganadores y respetados de la historia moderna de la institución.
