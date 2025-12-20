En España afirman que Barcelona se entromete en el futuro de Dibu Martínez a seis meses del Mundial 2026

Aston Villa tuvo un comienzo de temporada irregular, pero poco a poco se fue acomodando y hoy es uno de los mejores equipos de la Premier League. Allí, Emiliano Martínez goza de un buen presente y es un pilar fundamental en el equipo de Unai Emery, pero las sensaciones en el club no son las mismas desde que se frustró su pase a Manchester United y que el propio Dibu haya manifestado sus intenciones de salir.

El DT le quitó la subcapitanía y ha alternado titularidades y suplencias con el veterano arquero fichado a mitad de año, Marco Bizot. Incluso, las dolencias en la espalda han generado que el marplatense se pierda varios partidos durante la primera mitad de la temporada.

Por todas estas cuestiones, en las últimas horas trascendió una noticia que aún retumba en el entorno de Dibu Martínez, e incluso en la Selección Argentina. Es que a seis meses del inicio del Mundial 2026, el futuro del arquero argentino parece entrar en un terreno de incertidumbre total.

Según reveló Mundo Deportivo, reconocido medio español, Aston Villa está interesado en Marc-André ter Stegen, el arquero de Barcelona que perdió su lugar como titular desde la grave lesión que sufrió y que derivó en los fichajes de Wojciech Szczęsny y Joan García.

El conjunto villano no se confía en que Dibu continúe en sus filas tras este libro de pases, y es por eso que comenzaron a sondear el mercado de arqueros. Hoy, más allá de un interés en Arabia Saudita y de Turquía, Emiliano Martínez no tiene pretendientes confirmados, pero es un hecho que en Aston Villa no descartan que su futuro pueda cambiar de manera drástica en el corto plazo.

Así las cosas, Ter Stegen y su posible salida de Barcelona parecen entrometerse en el devenir de Dibu Martínez. Si Aston Villa avanza por su ficha y se queda con su pase, el argentino tendrá -de mínima- una feroz competencia por el puesto a escasos meses de la Copa del Mundo. Y si cambia de destino, deberá adaptarse a su nuevo club en pleno proceso mundialista. Una situación compleja que se avecina en un momento delicado.

¿Qué opciones tiene Dibu Martínez fuera de Aston Villa?

Luego del Mundial 2026, Dibu Martínez estará próximo a cumplir 34 años, y Manchester United ya no parece una opción. De momento, se puede anticipar que Arabia Saudita y la MLS se interesarán por fichar al arquero que lleva como guardián de la Selección Argentina casi seis años.

En cuanto a clubes top, habrá que esperar para ver que es del futuro de arqueros como Jan Oblak en Atlético de Madrid o si se abre alguna posibilidad con el correr de la temporada por bajos rendimientos de arqueros en equipos importantes del fútbol europeo.

Los números de Dibu Martínez en Aston Villa

Desde su arribo en septiembre del 2020 desde Arsenal, el marplatense lleva un total de 227 partidos jugados en Aston Villa, en los que recibió 268 goles y consiguió 75 vallas invictas. En más de cinco años como arquero de los Villanos, Dibu no consiguió levantar ningún título de momento.

En síntesis