Ex Real Madrid y Juventus: ”Javier Milei es esperanza”

Juan Esnaider fue parte de una extensa entrevista que le hizo Josep Pedrerol en su sección ”El Cafelito”, que se emite a través del canal de YouTube de ”El Chiringuito”, el show deportivo por excelencia de la televisión en europea. Allí, el marplatense se prestó para responder todo tipo de consultas, entre ellas, su opinión respecto a Javier Milei, presidente de la República Argentina.

”Es la esperanza para mucha gente en Argentina”, contestó con firmeza el exfutbolista del Real Madrid, Juventus y Atlético de Madrid (entre otros clubes europeos como Real Zaragoza, RCD Espanyol, Ajaccio y Porto), a lo que el famoso conductor replicó: ”¿Para ti también?”. ”Sí, para mí también”, lanzó Esnaider.

Además, en el típico ping pong de preguntas y respuestas, le hicieron elegir entre Diego Maradona y Lionel Messi: ”Maradona, pensé un poco, no sé por qué, pero para mí Maradona totalmente”.

Luego, en relación con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, Juan Esnaider comentó: ”El tipo es un genio”. En tanto que su opinión sobre Xabi Alonso generó suspicacias: ”Posiblemente, sea un gran entrenador… Hoy está en el Real Madrid, pero tiene que sacar adelante eso”.

Juan Esnaider y su sensación en su visita a Pep Guardiola en Manchester City

Juan Esnaider y su cuerpo técnico están a la espera de una neuva oportunidad, luego de lo que fue su paso por el JEF United Chiba de Japón entre 2017 y 2019. Mientras, visitaron clubes y entrenadores de la élite europea, tal fue el caso de Pep Guardiola en el Manchester City. Y al respecto, contó detalles de cuál fue su sensación con la charla que mantuvo con el estratega catalán.

“No sé si es lo que piensa Guardiola, pero lo que vi es como que es un ciclo que hay que terminarlo (…) Lo vi con ganas de terminar bien el año, pero de irse a su casa”, comentó el exDT de Real Zaragoza ‘B’, Córdoba CF y Getafe.

