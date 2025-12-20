Santiago Ascacibar le dejó la puerta abierta a Boca, River y su continuidad en Estudiantes: “Pensar en lo que viene”

En La Plata todo debería ser felicidad absoluta. La semana soñada de Estudiantes, que incluyó la conquista del Torneo Clausura y el reciente Trofeo de Campeones ante Platense, puso al equipo en la cima del fútbol argentino. Sin embargo, la vorágine no permitió que los festejos sean completos: en medio de la espuma, una pregunta sobrevuela en el ambiente: ¿Fue el último partido de Santiago Ascacíbar como Pincharrata?

El Ruso se convirtió en el protagonista del mercado de pases. Su futuro es una incógnita que se debate entre la continuidad para pelear la Copa Libertadores con el León, el interés concreto de River, los sondeos de Boca y la billetera fuerte del exterior. Y fue el propio mediocampista quien, minutos después de levantar la copa, se encargó de sembrar más dudas que certezas.

En diálogo con ESPN, Ascacíbar confirmó lo que era un secreto a voces: las ofertas existieron, pero él decidió bloquearlas hasta terminar la competencia. “A mi representante le dije que no me mande nada porque iba a estar metido acá (en Estudiantes), no me quería desviar. Ahora sí a pensar en lo que viene en el futuro“, disparó el volante, confirmando que a partir de ahora su teléfono podría estar abierto para escuchar propuestas.

Cuando se le consultó por la frase de Juan Sebastián Verón, quien días atrás había declarado en Infocielo que “al Ruso lo veo más para Estudiantes que para Boca o River”, el jugador respondió con una gambeta que dejó todas las puertas abiertas: “Sí, la de Estudiantes seguro me queda linda, pero uno va a pensar en lo que viene. Ahora quiero festejar“.

Sin embargo, minutos más tarde, el propio Ruso fue el que construyó un discurso con cierto olor a despedida. “Hace 20 años que estoy en el club, nací en La Plata, veo a la gente y me llena de todos lados. Hay cosas que te da Estudiantes que no te la da otros lugares, entonces siempre te tira un poco quedarse acá, pero no sé si quiero o puedo estar 15 años más en el club porque no sé cuando me voy a retirar, ja. Voy a ver y pensarlo”, expresó.

Y acerca del interés de Boca y River, agregó: “Que estén interesados en llevarme te llena de felicidad porque significa que uno hace las cosas bien. Quiero pensarlo tranquilo, tomarme tiempo porque es todo muy rápido. Quiero pensarlo y tomar una decisión que me llene más“.

El mapa de los pretendientes de Ascacibar

“Si es que sale, nos tiene que conformar a todos, al jugador, pero también al club“, sostuvo Verón días atrás ante el florecimiento de rumores sobre una posible parte del volante central. Y ahora, con la temporada finalizada, todo indica que los interesados moverán sus fichas.

El caso de River es particular. Si bien lo tiene en carpeta hace tiempo, la reciente contratación de Fausto Vera y Aníbal Moreno podría alterar el escenario. Con dos mediocampistas centrales de jerarquía ya abrochados en este mercado, resta saber si la dirigencia de Stefano Di Carlo acelera a fondo para sumar a Ascacibar como la frutilla del postre o si se retira de la puja al considerar cubierto el puesto.

Por el lado de Boca, la expectativa se mantiene y tendría pensando profundizar la situación en las próximas horas. Sin embargo, la amenaza también viene del exterior. Es que en las últimas horas surgió con fuerza el interés del Santos de Brasil.

En ese sentido, según informó el periodista Federico Bueno en ESPN, el panorama del Ruso tendría un panorama claro: si su decisión es permanecer en el fútbol argentino, la prioridad absoluta la tendría Estudiantes para ir por la gloria continental. En cambio, si opta por una salida, el destino más probable sería el exterior y no un rival directo local.

