La jugada de Mastantuono que desató las críticas de los hinchas de Real Madrid en la victoria ante Real Oviedo

Tras más de tres meses, el argentino volvió a ser titular para el Merengue, pero no logró convencer a los seguidores blancos.

Aunque Barcelona ya se consagró campeón de LaLiga 2025-26, Real Madrid aún tiene partidos por delante para cerrar su temporada. Con la clasificación asegurada para la próxima Champions League, el Merengue aprovecha los minutos para probar variantes y Franco Mastantuono logró meterse en el once titular.

Pasaron más de 100 días desde la última vez que el surgido de River Plate arrancó un partido con los blancos. Este jueves, Real Madrid triunfó por 2-0 ante Real Oviedo en el Estadio Santiago Bernabéu, pero el volante ofensivo no logró dejar una buena impresión. Gonzalo García y Jude Bellingham anotaron los tantos de la victoria.

Mastantuono tuvo oportunidades para marcar goles, pero falló en el último toque. Incluso, tuvo la chance de gritar el primero de la noche luego de un pase atrás de García, pero disparó con debilidad y se la entregó al arquero rival.

Mastantuono tras ser reemplazado. (Foto: Getty)

A raíz de esta errática jugada, los hinchas de Real Madrid volvieron a perder la paciencia con el argentino y soltaron fuertes críticas no solo a su fallo, sino también a su rendimiento, ya que no logra levantar su nivel ni justificar la inversión del club.

MASTANTUONO TUVO EL PRIMERO



Buena jugada de Gonzalo García para asistir al argentino, pero su remate lo tapó Escandell.



Real Madrid y Oviedo igualan 0-0 en 6 minutos de juego en el Bernabéu.#LaLigaEnDSPORTS | #RealMadridRealOviedo pic.twitter.com/JpCtx3rzed — DSPORTS (@DSports) May 14, 2026

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“Parece que tuviera miedo a equivocarse y se la saca de encima”, disparó uno de los usuarios en redes sociales. Otro, en cambio, opinó: “No he visto a un tío con tan poco gol en mi vida”. A 10 minutos del final, el de 18 años fue reemplazado por César Palacios.

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Mastantuono dejó pasar una oportunidad hacia el Mundial 2026

Aunque el argentino forma parte de la prelista de 55 jugadores de Lionel Scaloni, hoy tiene un pie más afuera que adentro. Desde el arranque ante Oviedo, tenía la posibilidad de demostrar lo que tiene para darle el campeón del mundo en la actualidad, pero no supo sumar puntos para convencer al DT de Pujato.

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