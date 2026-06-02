Rea Madrid cerró dos fichajes estelares, mientras sueña con Enzo Fernández

El merengue apunta a reforzar la defensa, uno de los aspectos más flojos del equipo en esta última temporada.

Mientras el nombre de Enzo Fernández es uno de los que más interesa en el Real Madrid, y las elecciones en el club que convocó Florentino Pérez están próximas a celebrarse, nada de esto detiene a la máquina merengue, que ya tiene cerrados sus primeros dos fichajes para la próxima temporada.

Los nombres de Ibrahima Konaté, que llegará libre tras su paso por Liverpool, y de Denzel Dumfries, a quien ficharán desde el Inter Milan pagando los 20 millones de euros de su cláusula de recisión, son los dos confirmados por Fabrizio Romano en esta jornada de martes como nuevos jugadores del Real Madrid para la temporada 2026/27.

Ibrahima Konaté llega para reforzar la zaga central del Madrid. (Getty)

Ambos jugadores tienen su lugar en el Mundial 2026, habiendo sido convocados para los seleccionados de Francia y Países Bajos, respectivamente, y se unirán al merengue una vez finalizada su participación en la Copa del Mundo, y las posteriores vacaciones.

Dumfries, la solución en el lateral derecho ante la partida de Carvajal. (Getty)

El objetivo de Real Madrid es reforzar una defensa que fue un punto flojo en el último curso, y que con las salida de Dani Carvajal en el lateral derecho, y de David Alaba, en la zaga central, había quedado un tanto flaca y con futbolistas pasados del mejor momento de su carrera. Ante esto, llegan dos nombres fuertes y asentados en el primer nivel, con mucho todavía para dar.

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Las elecciones frenan en el Real Madrid el interés por Enzo Fernández

Enzo Fernández, que hace rato suena como una de las incorporaciones para fortalecer el mediocampo merengue, debido a sus cortocircuitos con los directivos del Chelsea al manifestar su deseo de vivir en la capital española, es uno de los fichajes que evalúa el Real Madrid.

Real Madrid podrá avanzar por Enzo Fernández una vez se sepa el resultado de las elecciones que se desarrollarán el domingo 7 de junio.

Ahora bien, a diferencia de los fichajes de Dumfries y Konaté, sumamente económicos, la situación de Enzo Fernández recién se definirá una vez que se confirme quién se quedará con la presidencia del club. Estamos hablando de un eventual traspaso en los cientos de millones de euros, por lo que una negociación semejante, no puede llevarse a cabo con esa incertidumbre sobre el futuro del club.

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Esto, sumado al hecho de que Enzo Fernández tiene contrato con Chelsea hasta 2032, hace que el diálogo y las tratativas por un eventual traspaso del mediocampista argentino sea imposible de darse con la facilidad de los dos traspasos ya confirmados, y llevará algún tiempo más para resolverse.

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