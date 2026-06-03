Riquelme aseguró que si gana las elecciones Erling Haaland será jugador de Real Madrid

El candidato opositor a Florentino Pérez reveló que si no cumple con su promesa de sumar al delantero noruego, abonará la cuota social de los hinchas.

El domingo 7 de junio, en la capital española se llevarán a cabo las elecciones presidenciales de Real Madrid. De una lado, Florentino Pérez. Del otro, Enrique Riquelme. Los dos candidatos buscan cautivar a los fanáticos para poder quedarse con la conducción del club más importante del mundo, y lo hacen a través de diferentes estrategias.

Mientras aguardan por lo que serán los comicios que se desarrollarán entre las 9:00 y las 20:00 horas del país ibérido, en el Pabellón de Baloncesto de la Ciudad Real Madrid, ubicado en la Avenida Alejandro de la Sota s/n (Madrid), en Valdebebas, continúan dando a conocer parte de lo que serán sus proyectos a futuro. Y en el caso de Riquelme, anunció que sumará a Erling Haaland.

Durante la entrevista que brindó en El Hormiguero, el programa español que conduce Pablo Motos Burgos, el candidato por la oposición madrileña se comprometió a incorporar al delantero de Manchester City. Lo hizo con el modelo de la próxima camiseta que utilizará el Merengue, además de que aprovechó para brindar un breve discurso sobre la posibilidad de sumar al noruego, como así también a Rodri.

“No puedo pedirle confianza a los socios de Real Madrid si no soy el primero que confía. Estoy dando una batalla en la que estoy recibiendo mucho apoyo. Me comprometo con todos los socios a que las promesas que yo he hecho esta campaña de los dos jugadores, que si yo soy presidente de Real Madrid el próximo domingo, a partir del lunes si incumplo con alguna de mis promesas, pago el 100% de la cuota de los 100.000 socios de Real Madrid en la próxima temporada“, indicó el empresario que se desempeña como presidente ejecutivo de Grupo Cox.

🆕 Riquelme asegura que HAALAND será jugador del REAL MADRID si gana las elecciones.



💸 Se compromete a pagar la cuota anual de todos los socios si incumple sus promesas.



vía @El_Hormiguero pic.twitter.com/a0KFyCJFDB — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 3, 2026

El entorno de Haaland niega el acuerdo

Después de las declaraciones de Enrique Riquelme, quien se pronunció al respecto fue Alfie Haaland, el padre del goleador de los Citiziens, y su agente Rafaela Pimenta.

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Al aclarar los informes sobre el acuerdo con Real Madrid, le indicaron al periodista Fabrizio Romano que “no es verdad”. Si bien aseguraron que es “todo muy entretenido” y le desearon “lo mejor a ambos candidatos en las elecciones de Real Madrid”, ambos coinciden en que Haaland cumplirá con su vínculo en Inglaterra, el cual culmina a mediados de 2034.

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