Leonardo Balerdi, nuevo refuerzo de Roma: los 4 argentinos con los que compartirá equipo

El defensor ya está en Italia para sumarse a las filas de Gian Piero Gasperini. Será su primera experiencia en la Serie A.

Leonardo Balerdi aterrizó en Italia para convertirse en flamante refuerzo de la Roma. El defensor argentino firmará su contrato para tener su primera experiencia en la Serie A, tras haber defendido la camiseta del Olympique de Marsella durante las últimas 6 temporadas.

El zaguero de 27 años llegará a préstamo con opción de compra, que estará sujeta a ciertos objetivos. De esta manera, jugará durante un año en calidad de cedido y luego podría ser adquirido por el elenco italiano de manera definitiva en el siguiente verano.

Balerdi fue recibido este sábado por varios hinchas de la Roma, que lo esperaban para tomarse algunas fotos. Será un desafío importante para el ex Boca, que tendrá la posibilidad de jugar la UEFA Champions League desde el jueves 10 de septiembre.

Será el cuarto club en la carrera de Balerdi, que defendió las camisetas de Boca, Borussia Dortmund y Marsella. En el elenco francés, su ciclo se termina con 200 partidos disputados y un saldo de 6 goles, 3 asistencias, 47 amarillas recibidas y 6 rojas.

Los argentinos que esperan por Balerdi

Con esta flamante incorporación, la Roma sigue nutriéndose de futbolistas argentinos. Cabe recordar que Gian Piero Gasperini ya tiene en sus filas a Paulo Dybala, Matías Soulé, Nahuel Molina y Santiago Castro.

Síntesis

Leonardo Balerdi llegó a Italia para sumarse a la Roma tras 6 temporadas en Marsella.

llegó a Italia para sumarse a la tras 6 temporadas en Marsella. El defensor argentino de 27 años jugará a préstamo por un año con opción de compra.

jugará con opción de compra. El exfutbolista de Boca debutará en UEFA Champions League el jueves 10 de septiembre.