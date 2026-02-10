Es tendencia:
Independiente confirmó que recibió una oferta para vender a Kevin Lomónaco

Daniel Seoane, secretario general del club de Avellaneda, dio cuenta del ofrecimiento formal que llegó desde el exterior por el defensor que ya dijo querer irse en caso de que llegue una propuesta importante para su futuro.

Por Juan Ignacio Portiglia

El jugador recuperó el nivel que lo había llevado a ser convocado a la Selección Argentina.
© Getty ImagesEl jugador recuperó el nivel que lo había llevado a ser convocado a la Selección Argentina.

El interés de Jorge Sampaoli en sumar a Kevin Lomónaco para reforzar el plantel de Atlético Mineiro antes que cierre el mercado de pases para el Brasileirao, el próximo 3 de marzo, se materializó en una oferta concreta que en Independiente confirmaron haber recibido en las últimas horas.

El encargado de dar cuenta de la misma fue Daniel Seoane, secretario general del club que a la vez llevó tranquilidad a los hinchas al respecto: “Llegó una oferta formal y es insuficiente. Nosotros queremos que Kevin se quede con nosotros por lo menos hasta mitad de año”, expresó a la cámara de ESPN.

“Sabemos que es el jugador que todos quieren, pero es nuestro mejor jugador también. Incluso si se vende, queremos que el jugador se quede hasta junio”, agregó el dirigente, que además aprovechó para aclarar que no llegó un ofrecimiento concreto desde el Panathinaikos de Grecia, otro de los pretendientes del defensor.

Independiente quiere retener al defensor al menos hasta junio. (Getty).

Seoane también desmintió que Mineiro hiciera una propuesta cercana a los 7 millones de dólares por el cincuenta por ciento de la ficha del jugador y habló de un ofrecimiento muy por debajo de las expectativas del club: “Era un préstamo, con objetivos, insuficiente”, remarcó.

Sí reconoció que después de varios diálogos con su representante saben que el deseo del jugador es poder irse en caso de que llegue una oferta importante del exterior, pero a la vez dijo que este se siente muy cómodo en el club y no toma como una urgencia el hecho de marcharse.

Jorge Sampaoli quiere en Atlético Mineiro a un defensor del fútbol argentino

Jorge Sampaoli quiere en Atlético Mineiro a un defensor del fútbol argentino

Los números de Kevin Lomónaco en Independiente 

Desde su llegada al Rojo de Avellaneda, el defensor central de 23 años disputó un total de 68 partidos, en los que convirtió 2 goles y aportó una asistencia. Además, recibió 13 amarillas y fue expulsado en una oportunidad en 5.922 minutos en cancha.

juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

