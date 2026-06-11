En medio del Mundial 2026, Kevin Lomónaco aceptó la oferta que le hicieron desde México para irse de Independiente

El defensor de Independiente tiene muchísimas chances de emigrar en este mercado de pases y lo haría por una millonada.

Independiente está muy atento a lo que sucederá dentro del mercado de pases, que está llevándose a cabo en medio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Mientras los directivos buscan cerrar refuerzos para que Gustavo Quinteros jerarquice el plantel, quien tiene todo encaminado para emigrar es Kevin Lomónaco.

El defensor central de 24 años que llegó desde Red Bull Bragantino y que en 2025 fue citado a la Selección Argentina para los partidos ante Chile y Colombia, que correspondieron a las Eliminatorias Conmebol, aparece en el radar de Tigres UANL. De hecho, los mexicanos ya le hicieron una oferta para mudarse.

Kevin Lomónaco, defensor de Independiente.

Durante las últimas horas, BOLAVIP confirmó que el futbolista dio el visto bueno para jugar en la Liga MX. De hecho, fue Guido Pizarro, el DT del conjunto felino quien se comunicó telefónicamente con el nacido en La Plata para manifestarle su interés.

Cabe destacar que también se encuentra dentro de la órbita de otro equipo de México, que es Club León, y que los directivos de Independiente ya dejaron en claro que esperan una suma de 6.500.000 de dólares libres de impuestos para dejarlo salir.

Kevin Lomónaco durante sus entrenamientos en la Selección Argentina.

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Los números de Kevin Lomónaco en Independiente

Desde su llegada al Rojo de Avellaneda a mediados de 2025, el defensor central de 24 años lleva disputados un total de 81 partidos. En los mismos, convirtió dos goles y aportó dos asistencias. Además, recibió 10 tarjetas amarillas y una roja en 6.920 minutos en cancha.

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