Inter de Milán, la solución del Cuti Romero para salir del Tottenham

El Cuti es uno de los apuntados por el Inter de Milán en el mercado de pases del verano europeo.

Terminada la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, las noticias ahora empiezan a estar entorno al mercado de pases. Principalmente con aquellos futbolistas que se sabe que la relación con su club actual no es la mejor, tal es el caso de Cristian Romero, que hace rato está enemistado con los directivos del Tottenham.

Resulta que durante la última temporada, frente a algunos malos resultados de los Spurs que se salvaron del descenso sobre el final de la Premier League, el defensor argentino utilizó su cuenta de Instagram para poner de manifiesto el disconformismo que se sentía dentro del plantel con las autoridades, puntualmente, por la poca inversión en las transferencias.

Pero a este ida y vuelta se le sumó una expulsión que Cristian Romero recibió con el Manchester United y que le costó tres fechas de suspensión. Y encima, semanas después, padeció un esguince de rodilla, lo que lo marginó del final de la campaña, justo cuando el equipo más lo necesitaba para abrazarse a la permanencia.

Por lo que todo indica que lo más lógico sería una transferencia. Sin embargo, el cordobés tiene contrato con el Tottenham hasta mediados del 2029 y su cláusula de rescisión es de 50 millones. Por eso no trascienden demasiadas propuesta porque, evidentemente, se trataría de una operación un tanto elevada en lo económico.

Cuti Romero enfrentando a Lautaro Martínez en un Inter vs. Atalanta. Getty Images.

De igual manera, de acuerdo a La Gazzetta dello Sport, el Inter de Milán ya hizo un sondeo con el entorno del futbolista y con directivos del Tottenham. En el club italiano ven que el Cuti podría encajar perfectamente en el esquema de Cristian Chivu, además de que podría compartir plantel con Lautaro Martínez y de que ya conoce la Serie A por lo que fueron sus periodos en Genoa y Atalanta.

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Cristian Romero quiero jugar la Champions League

Lo que tiene claro Cuti Romero, más allá del aspecto económico, es que quiere volver a jugar la Champions League, algo que, si se queda en el Tottenham, no podrá cumplir. En ese sentido, el Inter de Milán también tiene un punto a favor porque abastece este requisito del jugador de la Selección Argentina.

En síntesis