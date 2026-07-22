El campeón del mundo en Qatar 2022 tiene todo arreglado para ponerse la camiseta del Millonario en el segundo semestre.

La derrota de River Plate a manos de Aldosivi por Copa Argentina encendió las alarmas en el cuerpo técnico y la dirigencia, que acelera en el mercado de pases. Aunque el Millonario ya abrochó una serie de refuerzos, no se conforma y va por Ángel Correa.

Aunque falta pulir pequeños detalles, el exjugador de la Selección Argentina y Tigres tienen todo acordado con el club de Núñez para que se realice la transferencia en alrededor de 15 millones de dólares. Correa firmará un contrato por los próximos tres años y medio.

Si bien en las últimas horas trascendió que no todo está cerrado en la negociación, el último gesto del argentino confirma que la operación está encaminada y que su arribo a River es inminente.

Coudet espera por más refuerzos.

Es que Correa se despidió este martes de sus compañeros y del cuerpo técnico de Tigres tras el entrenamiento, tal como informó RG La Deportiva. Así, viajará a Buenos Aires en las próximas horas para ponerse a las órdenes de Coudet.

Los números de Ángel Correa en Tigres

Desde su llegada en julio de 2025, Ángel Correa ha visto acción en 54 partidos de carácter oficial con la camiseta de Tigres de la UANL, cosechando 23 goles y 13 asistencias.

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Los otros refuerzos de River en este mercado de pases

Nicolás Otamendi

Mauro Arambarri

Giovanni González

Rafael Santos Borré

Lucas Beltrán

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