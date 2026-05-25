Barcelona quiere aprovechar la situación del Cuti Romero en el Tottenham

El cordobés es el único zaguero en el que se concentra el Barça tras descartar la llegada de Alessandro Bastoni.

Barcelona está decidido a aprovechar la situación del Cuti Romero en el Tottenham Hotspur. Es que más allá de que tiene contrato vigente hasta mediados del 2029 y que es uno de los pocos puntos rescatables del equipo, su relación con la dirigencia del club de Londres quedó más que claro que no es la mejor.

En dos ocasiones durante la temporada, en medio de los malos resultados, el defensor de la Selección Argentina utilizó sus cuentas de redes sociales para criticar la gestión de las autoridades de los Spurs. Desde entonces, independientemente de lo que pudiera pasar en el plano deportivo, se sabe que su salida es una posibilidad más que concreta.

Además, el hecho de que el Tottenham se haya salvado del descenso en la última fecha no es un punto a favor para quedarse ni mucho menos, porque eso quiere decir que en la campaña 2026/2027 el equipo no jugará ninguna de las competencias de la UEFA. Y si hay algo que quiere mantener el Cuti es justamente el roce internacional.

En ese contexto, el que asoma como una solución es el Barça, que de igual forma tiene su atención puesta en Julián Alvarez. Pero como el pase de Alessandro Bastoni se cayó, tampoco quieren desechar la chance de hacerse con los servicios del ex Belgrano de Córdoba.

Cuti Romero quedó desafectado de la temporada del Tottenham desde el 12 de abril, día en el que sufrió el esguince de rodilla. Getty Images.

Además, en ese sentido, el periódico Sport reporta que el Cuti ya tiene el ok del técnico culé Hansi Flick. ”El Cuti Romero se considera un central más experimentado, con mucha personalidad y preparado para liderar defensas. Fue ofrecido hace más de un mes y su perfil encaja”.

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La diferencia económica entre Barcelona y Tottenham por el Cuti Romero

El Tottenham Hotspur ya hizo saber a través del representante del Cuti Romero que pretende desprenderse del defensor solo por los 60 millones de euros correspondientes a su cláusula de rescisión. A propósito, el Barça estaría dispuesto a conversar y hasta incluso añadir un futbolista en la negociación, pero no tiene intenciones de desembolsar la suma aclarada.

En síntesis