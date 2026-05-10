Lionel Messi felicitó al Barcelona por el título ante Real Madrid con un posteo en sus redes

En medio del clima festivo que se vive en Barcelona tras la consagración en LaLiga, tras vecer 2-0 nada menos que al Real Madrid en el Clásico, hubo un gesto que atravesó fronteras y sumó todavía más emoción a la jornada. Y es que desde Miami, Lionel Messi se hizo presente en la celebración con una felicitación que no pasó desapercibida en redes sociales.

Tan solo algunos minutos después de haber finalizado el partido, mientras en el Camp Nou todavía se preparaban para levantar el título, Leo no dudó en reaccionar a la consagración a través de sus historias de Instagram. Allí, compartió un posteo oficial del club catalán celebrando el título y le agregó un breve mensaje. “¡Campeones! Visca Barça!!!”, escribió, para hacerse sentir cerca pese a los kilómetros de distancia.

Los condimentos bajo los que se dio el saludo de Messi

La felicitación de Messi se trató simplemente de la frutilla del postre para lo que fue una noche histórica en el fútbol español, ya que Barcelona derrotó 2-0 al Real Madrid y se consagró en un escenario sin precedentes: por primera vez en la historia, el torneo se definió en un enfrentamiento directo entre los dos gigantes de España.

La vuelta olímpica tuvo todos los condimentos posibles. El título llegó en el Camp Nou, ante su gente, frente al eterno rival y en medio de una profunda crisis institucional que atraviesa el conjunto merengue. Además, la jornada estuvo marcada por un momento muy especial para Hansi Flick, que decidió dirigir al equipo pocas horas después de recibir la noticia del fallecimiento de su padre.

En retribución de ello, dentro de la cancha sus jugadores respondieron de la mejor manera. Apenas necesitaron 20 minutos para encaminar la victoria a través de los pies de Marcus Rashford y Ferran Torres, encargados de desatar la fiesta en Cataluña.

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Con este triunfo, Barcelona se aseguró el campeonato con tres fechas de anticipación y alcanzó su liga número 29, además de concretar el bicampeonato doméstico. La campaña del conjunto culé fue prácticamente arrolladora, con un registro de 30 victorias, un empate y apenas cinco derrotas.

Se trata del segundo título de la temporada para Barcelona. El primero había sido la Supercopa de España, obtenida también ante el Real Madrid. Aunque el equipo quedó eliminado en cuartos de final de la Champions League y en semifinales de la Copa del Rey, encontró en LaLiga el premio ideal para coronar su año.

Datos clave

Lionel Messi felicitó al Barcelona por Instagram tras vencer 2-0 al Real Madrid .

felicitó al por Instagram tras vencer 2-0 al . El club catalán obtuvo su liga número 29 y el bicampeonato con tres fechas de anticipación.

y el con tres fechas de anticipación. Marcus Rashford y Ferran Torres anotaron los goles que aseguraron el título en el Clásico.