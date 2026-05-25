En la Península Ibérica ubican a la Araña en el Barça después de la Copa del Mundo 2026.

Con LaLiga terminada, los rumores sobre el futuro cercano de Julián Alvarez empezaron a elevar. Hace ya tiempo que circula que el FC Barcelona pretende hacerse con sus servicios. Pero la diferencia ahora radica en que desde el entorno del propio futbolista habrían aclarado al Atlético de Madrid la necesidad de una salida en el próximo mercado de pases.

A propósito, el diario Marca publicó este lunes 25 de mayo que el delantero de la Selección Argentina rechazó la propuesta del Colchonero para mejorar las condiciones de su contrato que vence a mediados del 2030. En concreto, le ofrecieron una remuneración de 10 millones de euros anuales, algo que el oriundo de Calchín habría desestimado para encarar un proyecto más ambicioso.

Con este panorama, el Atlético de Madrid siente que no le queda otra opción más que abrirse a las negociaciones para, aunque sea, sacarle provecho económico a una situación que, de movida, la prefieren eludir. No obstante, entienden que no pueden retener a un jugador que, evidentemente, no tiene ganas de quedarse en la capital española.

La cláusula de rescisión de Julián Alvarez es de 500 millones de euros. Sin embargo, en el Atleti saben que es una cifra exagerada que hace dudar, incluso, a los clubes árabes. Pero la realidad, conforme al medio citado, indica que por un ofrecimiento concreto de 150 millones aceptarían dejarlo ir al Barça o al París Saint-Germain, el otro club interesado.

Julián Alvarez contra Barcelona por Champions League. Getty Images.

Por otra parte, Marca aclara que la relación con Diego Simeone sigue siendo buena y que no es el motivo por el que Julián Alvarez quiere irse del Atlético de Madrid. Es más que nada las intenciones de compartir un frente delantero con jugadores como Lamine Yamal y Raphinha, para volver a tener chances reales de ser campeón.

Publicidad

Diego Simeone se refirió al futuro de Julián Alvarez

El Atlético de Madrid terminó la temporada 2025/2026 de la peor manera. Cayó 5 a 1 con el Villarreal en el Estadio de La Cerámica. Tras el encuentro, el Cholo Simeone, entre otros temas, se refirió al futuro de Julián Alvarez con una declaración que dá a pensar: “Es lo suficientemente mayor para saber qué quiere hacer y supongo que ya ha tomado su decisión”.