Mientras Donnarumma ganó el Premio Yashin, así quedó Dibu Martínez en la votación al mejor arquero del 2025

En 2023 y 2024, Emiliano ‘Dibu’ Martínez fue elegido como el mejor arquero del mundo en la gala del Balón de Oro y galardonado con el Premio Yashin. Sin embargo, para la edición del 2025, el premio volvió a quedar en mano de Gianluigi Donnarumma (ganador en 2021), que igualó al argentino con dos conquistas de dicha presea.

El italiano de 26 años bien merecido tuvo el premio, y es que el flamante arquero del Manchester City fue uno de los líderes para la conquista de la primera Champions League en la historia del PSG. Además, ganó la Ligue 1, la Copa de Francia y llegó a la final del Mundial de Clubes, con un total de 17 vallas invictas y apenas 43 goles permitidos en 47 partidos disputados.

Dibu Martínez, por su parte, no tuvo la mejor temporada en Aston Villa. El arquero argentino recibió 61 goles en 53 partidos, a pesar de haber sido capaz de mantener el arco en cero en 16 partidos. Estuvo a punto de dejar el club en el verano europeo, pero finalmente la transferencia no se materializó y continuará en Birmingham una temporada más.

Dibu no tuvo su mejor temporada en la 2024/25. (Getty)

Cómo quedó Dibu Martínez en el Balón de Oro 2025, Premio Yashin

De acuerdo a lo informado por France Football, Dibu Martínez quedó octavo en la votación del Premio Yashin; fuera de un top cinco que conformaron Donnarumma (ganador), Yann Sommer del Inter de Milán, Alisson del Liverpool, Yassine Bounou del Al Hilal árabe y Thibaut Courtois, arquero del Real Madrid.

Los otros nominados que completaron el Top Ten fueron David Raya (6º) del Arsenal, Jan Oblak (7º) del Atlético de Madrid, Lucas Chevalier (9º) quien atajó para el Montpellier y fue contratado como reemplazo de Donnarumma en PSG, y Mats Sels (10º), el arquero del Nottingham Forest.

Premio Yashin Masculino 2025 – Top Ten