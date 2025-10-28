Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

Gianluigi Donnarumma no dudó al elegir entre Erling Haaland y Kylian Mbappé: “En mi equipo, lo prefiero a él”

El arquero italiano compartió equipo y también enfrentó a ambos. No tiene dudas de quién es mejor.

Por Germán Celsan

Seguí a Bolavip en Google!
Gianluigi Donnarumma eligió al mejor delantero entre Haaland y Kane
© GettyGianluigi Donnarumma eligió al mejor delantero entre Haaland y Kane

El mejor arquero del mundo en la actualidad es Gianluigi Donnarumma, así lo refleja el Premio Yashin que recibió luego de sus actuaciones que le dieron al Paris Saint-Germain el triplete en la temporada 2024/25, incluyendo la Champions League. Ahora, el arquero italiano defiende el arco del Manchester City y comparte equipo con un delantero que le tocó sufrir en reiteradas ocasiones: Erling Haaland.

Como arquero de élite, a Donnarumma le ha tocado enfrentar a delanteros de clase mundial que van desde Harry Kane y Lautaro Martínez, a Lionel Messi, Kylian Mbappé o Neymar Jr. Con estos últimos, además, también le tocó formar parte del mismo equipo. Sin embargo, eligió al noruego por encima de todos ellos.

Creo que Erling [es el mejor]“, afirmó Donnarumma en una reciente entrevista con el Daily Mail al ser consultado por el mejor delantero que le tocó enfrentar. “Es zurdo, por lo que es diferente que Kylian [Mbappé]. Son dos jugadores difíciles contra los que jugar, así que es difícil elegir a uno. Pero diría que, en mi equipo, lo prefiero a Erling“, completó.

Haaland, el mejor delantero para Donnarumma. (Getty)

Haaland, el mejor delantero para Donnarumma. (Getty)

Donnarumma y Haaland, mejores amigos en Manchester City

Con la llegada del italiano al Manchester City en el último mercado, Haaland y Donnarumma ya no solo se encuentran en la cancha como rivales, son compañeros de equipo y hasta amigos: comparten la concentración, viajan juntos y suelen mostrarse charlando en los entrenamientos.

Cuando una amistad se vuelve tan fuerte, es difícil de explicar. Y el impacto entre nosotros ha sido muy positivo“, admitió Donnarumma sobre su relación con Haaland. “Diría que nos llevamos bien inmediatamente. Siempre nos hemos respetado mucho, incluso antes de conocernos“, agregó’.

Publicidad
Haaland y Donnarumma se han vuelto grandes amigos desde que el italiano llegó al City. (Getty)

Haaland y Donnarumma se han vuelto grandes amigos desde que el italiano llegó al City. (Getty)

Curiosamente, Noruega e Italia comparten grupo en las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026, donde hoy el conjunto nórdico tiene gran ventaja de cara a la clasificación directa a la copa del mundo, mientras que la Squadra Azzurra parece que tendrá que ir al repechaje.

germán celsan
Germán Celsan

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Triunfazo de Boca para que Russo sonría desde el cielo: contra River, uno puede dejar afuera de la Libertadores al otro

ggrova
german garcía grova

Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn: la frase a Comesaña que causó la suspensión, la fecha del fallo y las posibles consecuencias

Lee también
Mientras Donnarumma ganó el Premio Yashin, así quedó Dibu Martínez en la votación
Fútbol europeo

Mientras Donnarumma ganó el Premio Yashin, así quedó Dibu Martínez en la votación

Mientras Dibu Martínez gana 9 millones en Aston Villa, este es el salario de Gianluigi Donnarumma en Manchester City
Fútbol europeo

Mientras Dibu Martínez gana 9 millones en Aston Villa, este es el salario de Gianluigi Donnarumma en Manchester City

“Vas a cobrar más sí te lo mereces”: en PSG culpan a Donnarumma por su salida al Manchester City
Fútbol europeo

“Vas a cobrar más sí te lo mereces”: en PSG culpan a Donnarumma por su salida al Manchester City

Gallardo podría sorprender con un batacazo en el once de River ante Gimnasia
River Plate

Gallardo podría sorprender con un batacazo en el once de River ante Gimnasia

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo