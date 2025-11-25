Es tendencia:
Por qué no juegan Donnarumma, Haaland y Foden en Manchester City vs. Bayern Leverkusen por la Champions League

El equipo inglés recibe al alemán sin muchos de sus habituales titulares. El motivo.

Por Joaquín Alis

Por qué no juegan Donnarumma, Haaland y Foden en Manchester City vs. Bayern Leverkusen por la Champions League

Manchester City y Bayer Leverkusen protagonizan uno de los partidos más atractivos de la jornada 5 de la fase de liga de la UEFA Champions League. Ambos se enfrentan en el Etihad Stadium buscando sumar de a tres mientras atraviesan distintas realidades en la tabla de posiciones.

Para la sorpresa de muchos, el equipo inglés presenta un equipo con muchas bajas. Erling Haaland, Phil Foden y Gianluigi Donnarumma no aparecen en la alineación inicial, aunque la ausencia no se debe ni a una lesión ni alguna suspensión.

La decisión de prescindir de estos futbolistas es del propio Guardiola, que eligió darle descanso a sus mejores hombres. Lo mismo sucede con otros habituales titulares como Ruben Dias, Joško Gvardiol y Jérémy Doku. Todos esperarán su oportunidad en el banco de suplentes.

Echeverri, ausente en Leverkusen

Otro de los ausentes en la alineación es Claudio Echeverri, pero del lado del Bayer Leverkusen. El argentino esperará su oportunidad en el banco de suplentes, justo cuando le toca enfrentar al club dueño de su pase.

El Diablito fue protagonista luego de unos fuertes dichos de Pep Guardiola, que apuntó contra su representante tras ser consultado sobre una supuesta repesca luego de diciembre.

Formaciones de Manchester City vs. Leverkusen

Manchester City: James Trafford; Abduqodir Khusanov, John Stones, Nathan Aké, Rayan Ait-Nouri; Rico Lewis, Nico González, Tijjani Reijnders; Oscar Bobb, Savinho, Omar Marmoush. DT: Pep Guardiola.

Bayer Leverkusen: Mark Flekken; Jarell Quansah, Loïc Badé, Jeanuël Belocian; Christian Kofane, Iker Maza, Aleix García, Alejandro Grimaldo; Malik Tillman, Patrik Schick, Ernest Poku. DT: Kasper Hjulmand.

