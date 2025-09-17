Mientras Dibu Martínez gana 9 millones en Aston Villa, este es el salario de Gianluigi Donnarumma en Manchester City

Gianluigi Donnarumma fue una de las grandes sorpresas del cierre del mercado de pases en Europa. La no renovación con el PSG, sumada a la abrupta partida de Ederson a Fenerbahce, catapultaron al italiano al Manchester City de Pep Guardiola. Como si fuera poco, tuvo un debut inmejorable en la goleada 3 a 0 ante Manchester United.

Al momento de firmar su contrato, que lo vincula con el gigante inglés hasta 2030, el golero de 26 años se convirtió en el mejor pago de la Premier League en su posición. De hecho, su salario es muy superior (más del doble) al que tenía su antecesor brasileño.

Donnarumma cobra poco más de 15 millones de euros por temporada, de acuerdo a lo informado por el sitio especializado Capology. Esta cifra está por encima de la que recibía en París Saint-Germain, que eran 12.7 millones por año calendario.

La fortuna que cobra el italiano es incluso más que la de Emiliano Martínez, elegido mejor arquero del mundo dos veces en los últimos tres años. El argentino, que finalmente se quedó en Aston Villa tras una frustrada negociación con Manchester United, recibe 9 millones por temporada.

Dibu y Donnarumma, los arqueros mejores pagos de la Premier League

Más allá de que hay una diferencia de 6 millones de euros entre ambos salarios, Gianluigi Donnarumma y Emiliano Martínez son los arqueros mejores pagos de la liga inglesa. Dibu está a la par de Alisson Becker, que gana exactamente lo mismo, pero en Liverpool.

Comparándolo con otros colegas de los equipos grandes de la Premier League, la distancia es evidente: Robert Sánchez recibe 3.6 millones anuales en Chelsea, David Raya cobra 6 millones en Arsenal, Guglielmo Vicario tiene un salario de 4.5 millones en Tottenham y el de Altay Bayındır en Manchester United es de 2.1 millones.

