Los tres elementos de prueba que presentó Real Madrid contra Prestianni en el Caso Vinícius

En el programa español El Chiringuito de Jugones revelaron cómo está compuesto el material probatorio que se aportó desde la Casa Blanca a UEFA.

Por Juan Ignacio Portiglia

Arda Güller abordó a Prestianni en plena discusión con Vinícius.
© AFP via Getty ImagesArda Güller abordó a Prestianni en plena discusión con Vinícius.

Real Madrid se metió de lleno a respaldar a Vinícius después que el jugador asegurara haber sido víctima de insultos raciales de parte de Gianluca Prestianni, jugador de Benfica, en el partido de ida de los playoffs clasificatorios a los octavos de final de la Champions League.

Más allá que durante la activación del protocolo anti racismo en pleno partido no se pudieron constatar los dichos del futbolista argentino hacia el brasileño, UEFA designó un Inspector de Ética y Disciplina para esclarecer el caso y desde la Casa Blanca se comunicó de manera oficial este jueves que ya se hizo el aporte de las pruebas pertinentes para demostrar que su jugador dijo la verdad.

Si bien en Real Madrid no dieron detalles sobre cada una de las pruebas presentadas, el periodista José Luis Sánchez fue un paso más allá en el popular programa español El Chiringuito de Jugones y avanzó que ese material consta de tres elementos.

“El recurso del Real Madrid se va a sustentar en tres puntos. Primero, todas las imágenes del incidente de Prestianni con Vinícius Júnior, (segundo) Las imágenes de la grada donde se ven gestos racistas y por último (tercero) todas las declaraciones de los jugadores del Real Madrid que escucharon las palabras del argentino”, detalló.

El comunicado de Real Madrid

“El Real Madrid C. F. comunica que hoy ha aportado a UEFA todas las pruebas disponibles sobre los incidentes ocurridos el pasado martes 17 de febrero en el partido de Champions League que nuestro equipo disputó en Lisboa contra el SL Benfica”, comienza expresando el comunicado que se dio a conocer este jueves desde la Casa Blanca.

Nuestro club ha colaborado de manera activa con la investigación abierta por UEFA tras los inaceptables episodios de racismo vividos durante dicho partido. El Real Madrid agradece el respaldo unánime, el apoyo y el cariño que ha recibido nuestro jugador Vinicius Jr. desde todos los ámbitos del fútbol mundial”, continúa.

Y concluye: “El Real Madrid seguirá trabajando, en colaboración con todas las instituciones, para erradicar el racismo, la violencia y el odio en el deporte y en la sociedad”.

Data clave

  • Real Madrid entregó a la UEFA imágenes y testimonios para respaldar la denuncia de Vinícius.
  • El club presentó pruebas sobre los incidentes ocurridos el martes 17 de febrero en Lisboa.
  • La UEFA investiga a Gianluca Prestianni mediante un Inspector de Ética y Disciplina designado.
