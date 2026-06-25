Por 135 millones, Manchester City cerró al primer refuerzo desde la salida de Guardiola

Enzo Maresca es el nuevo entrenador y ya sabe quién será su primera incorporación de cara a la próxima temporada.

En plena disputa de la Copa del Mundo 2026 que acapara toda la atención del ambiente, Elliot Anderson es el protagonista de la quinta transferencia más cara de la historia del fútbol. Después de una enorme temporada en la Premier League y aún en representación de la Selección de Inglaterra, la realidad marca que Manchester City concretó el fichaje del mediocampista.

El futbolista de Nottingham Forest transita una excelente actualidad en lo individual, por lo que despertó el interés de los gigantes británicos. En ese sentido, se llegó a un acuerdo entre los clubes y este viernes se hace la revisión médica para dejar todo listo de cara a la firma de su contrato por 5 temporadas, es decir hasta junio de 2031, con opción a una extra en el futuro.

Elliot Anderson, en Nottingham Forest. (Getty Images)

Lo cierto es que, según Fabrizio Romano, Manchester City pagará 116 millones de libras esterlinas (135 millones de euros) para quedarse con el talentoso volante. Por dicha cifra, lo superan Neymar y Kylian Mbappé cuando fueron a PSG por 222 y 180 millones de euros respectivamente. Además, Ousmane Dembélé a Barcelona y Alexander Isak a Liverpool, con 148 y 145 millones.

De esta manera, Anderson es el primer refuerzo de la Era Enzo Maresca como flamante director técnico tras la reciente salida de Pep Guardiola, lo que significa que es una gran apuesta para el conjunto inglés. Un dato llamativo a tener en cuenta es que el mediocampista tiene un valor de 75 millones de euros, según el sitio especializado Transfermarkt, casi el doble de lo abonado.

Elliot Anderson, en Inglaterra – Croacia por el Mundial 2026. (Getty Images)

Publicidad

El nacido el 6 de noviembre de 2002 en Whitley Bay fue parte de las divisiones menores de Escocia, hasta que todo cambió cuando recibió el llamado de Inglaterra Sub-21. Así las cosas, el oriundo del noreste de Inglaterra pasará a vestir la camiseta celeste de Manchester, en lo que será su primera gran experiencia en uno de los gigantes del fútbol mundial.

Surgió de las divisiones inferiores y debutó profesionalmente en Newcastle United, en un duelo contra Arsenal en 2021. Tras una breve cesión en Bristol Rovers, regresó a las Urracas y a mediados de 2024 fue vendido al Nottingham Forest por 41,2 millones de euros. Apenas dos temporadas más tarde, Manchester City desembolsó 135 millones de euros para ficharlo.

Elliot Anderson, en su etapa en Newcastle. (Getty Images)

Publicidad

El desempeño de Elliot Anderson en el Mundial 2026

En primer lugar, hay que aclarar que Elliot Anderson fue titular en los dos partidos de Inglaterra: ante Croacia disputó todo el partido y frente a Ghana jugó 75 minutos. De hecho, le brindó una asistencia a Harry Kane en la goleada contra los europeos y es considerado una pieza fundamental para Thomas Tuchel en el armado táctico, como mediocampista versátil.