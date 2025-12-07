Por qué no juega Franco Mastantuono hoy en Real Madrid vs. Celta de Vigo por la Fecha 15 de LaLiga

Por la Fecha 15 de LaLiga, Real Madrid recibe este domingo a Celta de Vigo en el Estadio Santiago Bernabéu. El combinado dirigido por Xabi Alonso necesita una victoria para mantener el ritmo de Barcelona y ponerse a solo un punto de la cima del campeonato.

Una vez más, Franco Mastantuono está ausente entre los titulares de los blancos. El argentino lleva 36 días sin sumar minutos con la camiseta del gigante de la capital española. Una pubalgia lo afectó en un tramo de esta racha, pero hoy es una historia diferente.

El surgido de River Plate está apto para aportar en el campo de juego, pero por decisión de Xabi Alonso ocupará un lugar en el banco de suplentes. Así, el de Azul esperará una oportunidad para volver a jugar tras un largo tiempo fuera de las canchas.

Franco Mastantuono espera por minutos. (Foto: Getty)

Cabe recordar que Mastantuono fue suplente en los últimos dos compromisos de Real Madrid por LaLiga: ante Girona y Athletic Club. Sin embargo, no fue uno de los cambios de Alonso en ninguno de los duelos. ¿Se dará su vuelta ante Celta de Vigo?

Los números de Mastantuono en Real Madrid

Desde su arribo al Merengue para la temporada 2025-26, el argentino disputó un total de 12 compromisos entre LaLiga y la Champions League con un gol y una asistencia en sus registros.

La formación de Real Madrid ante Celta de Vigo

Thibaut Courtois; Raúl Asencio, Eder Militao, Álvaro Carreras, Fran García; Aurelien Tchouaméni, Arda Guler; Federico Valverde, Jude Bellingham; Kylian Mbappé y Vinícius Júnior.

