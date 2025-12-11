Thierry Henry remarcó el principal error que cometió Xabi Alonso y podría costarle el puesto en Real Madrid

Real Madrid volvió a perder este miércoles y suma solo dos victorias en sus últimas ocho presentaciones, situación que ha puesto en tela de juicio la continuidad de Xabi Alonso como entrenador del merengue. Y si bien seguirá en el cargo luego del 1-2 en el Bernabéu vs. Manchester City, Thierry Henry analizó el partido y encontró su principal error.

En su análisis luego del encuentro para CBS Sports, Thierry Henry dejó atónitos a todos al dar su mirada sobre la situación de Xabi Alonso en Real Madrid, y recordó las palabras de Gareth Bale, quien se hizo presente en la mesa algunas semanas atrás.

Thierry Henry dio su visión sobre lo que está pasando en Real Madrid. (Getty)

“El otro día vino Gareth Bale y lo dijo claro, en Real Madrid es todo sobre manejar el equipo“, inició Henry, mientras todos lo escuchaban atentamente. “Ahora tienes un tipo ahí [Xabi Alonso] que está intentando entrenarlos, tal vez demasiado para algunos, y no está manejando el equipo lo suficiente. Esa es la situación”, afirmó el francés.

Real Madrid, un club donde no hay que entrenar, sino manejar a los jugadores

“Ya lo hemos visto con Sarri en Juventus, como algunos jugadores se quejaban de que todavía creía que estaba en Napoli, entrenando a un equipo. Esa clase de clubes, Juventus, Real Madrid, son clubes donde tienes que manejar el grupo mucho más. No es algo que a mí me guste, pero esa es la forma en que es“, explicó Henry.

“Lo lamento mucho por Xabi Alonso, porque uno ve lo que hizo en Leverkusen cuando pudo entrenar al equipo, y tenía un equipo dispuesto a escuchar y ejecutar su idea. Pero la situación actual es muy diferente”, continuó Henry. “No es lo mismo entrenar a un equipo que manejarlo.”

Publicidad

Publicidad

Xabi Alonso tiene que manejar mejor al plantel, aseguró Henry. (Getty)

“No voy a dar nombres, pero en clubes como esto no puedes ir y decirle a todos a qué hora tienen que estar para desayunar porque quieres hablar de tácticas en ese momento. Tienes que entender que tu objetivo, en un lugar así, es ser exitoso y no perder a los jugadores en el camino, porque sino perderás la batalla“, agregó.

“Real Madrid tiene un enfoque donde incluso el Presidente ha dicho que el 90% depende de los jugadores y el 10% del entrenador. Y como entrenador tienes que entender y estar dispuesto a dejar que ellos estén al mando, mientras tú los manejas”, completó.

Publicidad

Publicidad

Si pierde a los jugadores, su futuro estará sellado. (Getty)

En síntesis, si Xabi Alonso pierde a los jugadores porque les exige demasiado desde lo táctico o fuera del campo y no maneja bien los egos y las personalidades, terminará perdiendo el vestuario y con ello, su futuro en Real Madrid no será muy longevo.

Datos clave

Thierry Henry analizó la situación de Xabi Alonso en el Real Madrid, señalando que su principal error es “intentar entrenarlos, tal vez demasiado” en lugar de “manejar el equipo lo suficiente” .

analizó la situación de en el Real Madrid, señalando que su principal error es en lugar de . Henry citó a Gareth Bale para enfatizar que en clubes como el Real Madrid, el enfoque debe estar en “manejar el equipo” y no tanto en el entrenamiento táctico.

para enfatizar que en clubes como el Real Madrid, el enfoque debe estar en y no tanto en el entrenamiento táctico. El exfutbolista francés comparó la situación con la de Sarri en la Juventus, donde los jugadores se quejaban de que aún creía que estaba en el Napoli.

Publicidad