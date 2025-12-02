El premio que se le escapó a Franco Mastantuono en sus primeros meses en el Real Madrid

Franco Mastantuono era el único representante de Argentina y uno de los tres del Real Madrid (junto a Dean Huijsen y Arda Guler) para el Golden Boy 2025, el premio que desde 2003 entrega el periódico italiano TuttoSport al mejor futbolista menor de 21 años de la temporada.
En el caso del oriundo de Azul, su candidatura se basó en lo realizado el último tiempo en River Plate, antes de pegar el salto a la Casa Blanca. No obstante, el ganador fue Desiré Doué, jugador del París Saint-Germain, quien obtuvo 450 de los 500 votos.
De esta manera, el atacante francés, que arribó al PSG procedente del Stade Rennais fue una de las figuras en la Champions League que obtuvo el conjunto comandado por Luis Enrique, destronó a Lamine Yamal, el ganador de la edición 2024 y que, por haberlo obtenido previamente, ya no podía participar en el reciente ejemplar.
Asimismo, es la segunda vez en la historia que el París Saint-Germain (que ya se había quedado con el Balón de Oro mediante Ousmane Dembélé) alcanza el Golden Boy. La ocasión anterior fue a través de Kylian Mbappé en 2017, un premio compartido porque también comprendió parte de su último proceso en el Mónaco.
Franco Mastantuono, aún tiene tres temporadas más para intentar conseguir el Golden Boy
Franco Mastantuono, al apenas tener 18 años (los cumplió el día de su presentación en el Real Madrid el pasado 14 de agosto), todavía tiene tres temporadas más para convencer al jurado confeccionado por TuttoSport de ser merecedor del Golden Boy.
Ganadores del Premio Golden Boy (2003 – 2025)
- 2003: Rafael van der Vaart (Ajax)
- 2004: Wayne Rooney (Everton / Manchester United)
- 2005: Lionel Messi (F. C. Barcelona)
- 2006: Cesc Fàbregas (Arsenal)
- 2007: Sergio Agüero (Atlético de Madrid)
- 2008: Anderson Oliveira (Manchester United)
- 2009: Alexandre Pato (A. C. Milan)
- 2010: Mario Balotelli (Inter de Milán / Manchester City)
- 2011: Mario Götze (Borussia Dortmund)
- 2012: Isco Alarcón (Málaga C. F.)
- 2013: Paul Pogba (Juventus F. C.)
- 2014: Raheem Sterling (Liverpool F. C.)
- 2015: Anthony Martial (A. S. Monaco / Manchester United)
- 2016: Renato Sanches (S. L. Benfica / Bayern Múnich)
- 2017: Kylian Mbappé (A. S. Monaco / Paris Saint-Germain)
- 2018: Matthijs de Ligt (Ajax)
- 2019: João Félix (Atlético de Madrid)
- 2020: Erling Haaland (Borussia Dortmund)
- 2021: Pedri (F. C. Barcelona)
- 2022: Gavi (F. C. Barcelona)
- 2023: Jude Bellingham (Borussia Dortmund / Real Madrid)
- 2024: Lamine Yamal (F. C. Barcelona)
- 2025: Desire Doué (PSG)
