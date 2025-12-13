Xabi Alonso apuesta por Mbappé y Mastantuno para no arriesgar su continuidad en Real Madrid ante Alavés: “Estamos juntos”

Xabi Alonso compareció tranquilo en una conferencia de prensa en la que de todos modos se percibía la tensión por la hostilidad con que la prensa española, especialmente la más influyente de la capital, ha tratado en los últimos días a un entrenador que parece no encontrarle la mano a su primera temporada en Real Madrid.

Tan mal han caído las últimas dos derrotas consecutivas, ante Celta por LaLiga y ante Manchester City en el Bernabéu por Champions League, que se avanzó que el ex técnico de Bayer Leverkusen podría ser cesado de su cargo incluso en caso de conseguir una victoria este domingo visitando al Deportivo Alavés de Eduardo Coudet.

“A pesar de las bajas, tenemos fuerzas suficientes para poder ganar mañana. Para nosotros es un partido muy importante. Lo más importante es el equipo y el club. Queremos cambiar la dinámica ante un rival exigente. Yo llevo muchos años en el fútbol y no me sorprende nada. Son cosas que han sucedido y que van a volver a pasar. Hay que afrontarlo con responsabilidad y a partir de ahí trabajar para cambiar la situación”, expresó Xabi Alonso sobre las consultas reiteradas sobre si consideraba el de mañana un partido bisagra o si incluso pensaba que se jugaba su continuidad.

Más allá de las bajas que confirmó que serán cubiertas con futbolistas del Castilla, el entrenador confirmó que Kylian Mbappé está recuperado ya de sus molestias y que mañana decidirá si alinea o no como titular, presencia absolutamente necesaria. Otro jugador al que necesitará volver a dar minutos buscando cambiar la cara del equipo en ataque es Franco Mastantuono, quien aunque lleva varios partidos convocado no ha vuelto a saltar al terreno de juego.

Convocados de Real Madrid vs. Alavés.

Xabi Alonso reconoció mantener diálogo frecuente con el presidente Florentino Pérez y negó que haya una mala predisposición en el vestuario que pudiera estar conspirando contra el mejor funcionamiento futbolístico. “Estamos juntos, en los momentos buenos y en los malos. Si revertimos la dinámica nos puede hacer más fuertes. En este vestuario hay gente con experiencia. Siempre he sentido que la relación es buena y siento que vamos en el mismo camino. Necesitamos ese objetivo común”, manifestó.

Publicidad

Publicidad

No se siente en riesgo

ver también Franco Mastantuono no juega en Real Madrid: los motivos de su poca actividad y el peligro de cara al Mundial 2026

Xabi Alonso no dijo en ningún momento sentir que estará jugándose su continuidad este domingo ante Deportivo Alavés, aunque sí dijo entender los tiempos del fútbol actual. “Yo llevo mucho tiempo en esto. En España hay dos entrenadores cesados hasta ahora y estoy seguro que habrá más. El fútbol es exigente, pero creo que en otras épocas hubo incluso más ceses”, manifestó.

La nueva oportunidad que se abre a Mastantuono

Más allá de la posibilidad de volver a sumar minutos este domingo ante Deportivo Alavés, para Franco Mastantuono se abrirán todavía mayores oportunidades de recuperar terreno tras ese encuentro por la partida de Brahim Díaz para disputar la Copa Africana de Naciones con la Selección de Marruecos.

Otro partido clave para que el argentino gane ritmo, siempre que no haya una recaída de su pubalgia, será el primero de Copa del Rey ante Talavera, el próximo miércoles, en el que sería titular y encargado de conducir a un equipo que se espera repleto de juveniles del filial.

Publicidad

Publicidad

En síntesis