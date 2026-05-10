¿Qué canal pasa Barcelona Real Madrid por LaLiga?

Los catalanes reciben al Merengue con la misión de sacar al menos un punto para poder gritar campeón del torneo local.

Barcelona y Real Madrid se verán las caras este domingo a partir de las 16 horas en el Camp Nou. No será un clásico más entre los dos clubes más importantes de España ya que los locales podrían coronarse campeón de LaLiga ante su máximo rival y para eso necesitan ganar o también les alcanzará con empatar.

La televisación del encuentro estará a cargo de Dsports (canales 610 y 1610) y por la plataforma de streaming DGO. El horario del encuentro está pautado para las 16 horas de Argentina. Un detalle no menor es que no habrá nadie de Real Madrid en el Camp Nou, ni Florentino Pérez ni tampoco Emilio Butragueño, Director de Relaciones Institucionales del club.

Las probables formaciones de Barcelona y Real Madrid para el clásico

Barcelona: Joan Garcia, Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Gavi, Pedri, Dani Olmo; Roony Bardghji, Robert Lewandowski y Fermín López. DT: Hansi Flick.

Real Madrid: Thibaut Courtois, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rudiger, Dean Huijsen, Fran García; Aurelien Tchuaméni, Thiago Pitarch, Jude Bellingham; Brahim Díaz, Gonzalo García y Vinicius Jr. DT: Álvaro Arbeloa.

Pedri y Bellingham en el clásico que se disputó en el Bernabéu en esta misma liga. (Foto: Getty).

Semana complicada para Real Madrid

Tras una temporada decepcionante en la que Real Madrid no consiguió títulos, los últimos días fueron caóticos en la capital española. Trascendió la pelea entre Federico Valverde y Aurelien Tchuaméni en la que el uruguayo terminó hospitalizado. Por otra parte, se confirmó que Kylian Mbappé finalmente no llegó al clásico contra Barcelona por una lesión.

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