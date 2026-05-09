Los cruces de cuartos de final del Apertura tras la clasificación de Belgrano sobre Talleres

Los octavos de final del Torneo Apertura 2026 comenzaron de la mejor manera. En el mismo estadio donde se conocerá al campeón el próximo 24 de mayo, el Mario Alberto Kempes, Belgrano dio el primer golpe y eliminó a Talleres en un apasionante clásico cordobés que el Pirata ganó por 1 a 0, gracias al gol de Francisco González Metilli.
El equipo del Ruso Zielinski se quedó con el primer boleto a cuartos de final del campeonato argentino y ahora espera por su próximo rival, que se conocerá esta noche en el compromiso entre Independiente Rivadavia y Unión.
Este mismo sábado, desde las 19:00 Boca enfrentará a Huracán y se conocerá al segundo clasificado a cuartos. Argentinos y Lanús completarán la jornada a la misma hora que la Lepra mendocina y el Tatengue.
Así está el cuadro final del Apertura, con Belgrano en 4tos
Lado izquierdo del cuadro
- Estudiantes de La Plata (1°A) – Racing (8°B)
- Rosario Central (4°B) – Independiente (5°A)
- River (2°B) – San Lorenzo (7°A)
- Vélez (3°A) – Gimnasia (6°B)
Lado derecho del cuadro
- Independiente Rivadavia (1°B) – Unión (8°A)
Talleres (4°A)– Belgrano (5°B)
- Boca (2°A) – Huracán (7°B)
- Argentinos Juniors (3°B) – Lanús (6°A)
Córdoba tiene dueño: Belgrano venció a Talleres y avanzó a cuartos de final del Torneo Apertura 2026
Cómo siguen los 8avos de final del Apertura
SÁBADO 9 DE MAYO
- Talleres 0-1 Belgrano
- 19:00 – Boca vs. Huracán
- 21:30 – Argentinos vs. Lanús
- 21:30 – Independiente Rivadavia vs. Unión
DOMINGO 10 DE MAYO
- 15:00 – Rosario Central vs. Independiente
- 17:00 – Estudiantes (LP) vs. Racing
- 19:00 – River vs. San Lorenzo
- 21:30 – Vélez vs. Gimnasia (LP)
Las ternas arbitrales
Sábado 9 de mayo
16.30 Talleres (4° A) 0–1 Belgrano (5° B) -ESPN Premium-
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Pablo González
Cuarto árbitro: Bruno Amiconi
VAR: Hernán Mastrángelo
AVAR: Lucas Pardo
19.00 Boca (2° A) – Huracán (7° B) -TNT Sports-
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Juan Mamani
Cuarto árbitro: Pablo Giménez
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Diego Romero
21.30 Argentinos (3° B) – Lanús (6° A) TNT Sports-
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
Cuarto árbitro: Fernando Echenique
VAR: Facundo Tello
AVAR: Iván Núñez
21.30 Ind. Rivadavia Mza. (1° B) – Unión (8° A) -ESPN Premium-
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Diego Martín
Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Lucas Germanota
Domingo 10 de mayo
15.00 Rosario Central (4° B) – Independiente (5° A) -ESPN Premium-
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Diego Bonfá
Cuarto árbitro: Fabrizio Llobet
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Mauro Ramos Errasti
17.00 Estudiantes (1° A) – Racing (8° B) TNT Sports-
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Franco Acita
VAR: José Carreras
AVAR: Sebastián Habib
19.00 River (2° B) – San Lorenzo (7° A) -ESPN Premium-
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo
Cuarto árbitro: Yamil Possi
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Carlos Córdoba
21.30 Vélez (3° A) – Gimnasia (6° B) TNT Sports-
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Germán Delfino
AVAR: Gisela Trucco