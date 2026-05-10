Por qué no juega hoy Lamine Yamal en Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga

En el marco de la fecha 35 de LaLiga, en el Spotify Camp Nou, Barcelona recibe a Real Madrid en una nueva edición del Derbi con un condimento especial, ya que en caso de sumar por lo menos un punto se consagrará campeón del certamen doméstico frente a su clásico rival.

Para este encuentro trascendental, el entrenador del Blaugrana, Hansi Flick, no podrá contar con Lamine Yamal, su máxima figura, debido a que se está recuperando de una lesión y llegaría con lo justo para el inicio del Mundial 2026 con la Selección de España.

Es que, el delantero de 18 años sufrió rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda tras ejecutar un penal en la victoria de Barcelona ante Celta de Vigo. Como consecuencia de esta lesión, tendrá un plazo de recuperación de 4 a 5 semanas hasta poder volver a entrenar con normalidad.

Lamine Yamal se retiró lesionado en Barcelona vs. Celta. (Getty).

De esta manera, Barcelona no podrá tener a su ‘10’ para el cierre de la temporada, en la que buscará consagrarse en LaLiga tras quedar eliminado en los cuartos de final de la UEFA Champions League y de las semifinales de la Copa del Rey a manos de Atlético de Madrid en ambas oportunidades.

Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga: minuto a minuto y formaciones

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