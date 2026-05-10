Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga: formaciones, qué canal lo pasa por TV y cómo ver en vivo y online

En un Camp Nou colmado de hinchas blaugrana, el equipo de Hansi Flick puede ser campeón de España en el clásico ante los de Álvaro Arbeloa.

No será un Clásico de España más. Un Barcelona que quiere ser campeón de LaLiga recibe a Real Madrid en el Camp Nou este domingo por la fecha 35 del certamen liguero.

El equipo culé puede consagrarse ante su clásico rival a falta de tres jornadas para el cierre de la temporada, ya que apenas un empate le aseguraría dicha conquista por la diferencia que le sacaría a los merengues.

Los de Hansi Flick tendrán varias bajas sensibles, entre las que se encuentran Lamine Yamal y Raphinha, aunque Real Madrid tampoco tendrá varias de sus figuras como Federico Valverde, Kylian Mbappé y Rodrygo.

Además, el conjunto de Álvaro Arbeloa atraviesa épocas tumultuosas con un vestuario roto que incluye cuestionamientos de los jugadores al cuerpo técnico y roces entre los propios integrantes del plantel. Como si fuera poco, se pueden cumplir dos temporadas consecutivas sin títulos en la Casa Blanca, viendo como su rival le puede dar la vuelta en la cara.

A qué hora es Barcelona – Real Madrid por LaLiga: dónde ver el partido

El encuentro está pautado para las 21:00 de España, que en Argentina simbolizan las 16:00 de este domingo 10 de mayo. El Clásico entre Barcelona y Real Madrid se podrá ver, de manera exclusiva para Latinoamérica, mediante Dsports (canales 610 y 1610) y por la plataforma de streaming Dgo.

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Formaciones de Barcelona y Real Madrid para el Clásico

Barcelona: Joan Garcia, Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Gavi, Pedri, Dani Olmo; Roony Bardghji, Robert Lewandowski y Fermín López. DT: Hansi Flick.

Real Madrid: Thibaut Courtois, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rudiger, Dean Huijsen, Fran García; Aurelien Tchuaméni, Thiago Pitarch, Jude Bellingham; Brahim Díaz, Gonzalo García y Vinicius Jr. DT: Álvaro Arbeloa.

La tabla de posiciones de LaLiga 2025/26