Alejandro José Hernández Hernández será el encargado de impartir justicia en el Clásico de España que se disputa en el Camp Nou

Barcelona que quiere ser campeón de LaLiga este mismo domingo y recibe a un Real Madrid lleno de escándalos internos en el Camp Nou por la fecha 35 del certamen liguero.

De la mano de Hansi Flick, los culés acarician el título español y podrían consagrarse bicampeones del campeonato doméstico con un triunfo o un empate en el Clásico.

Para semejante encuentro, que no tendrá varias figuras de ambos equipos, como Federico Valverde, Rodrygo, Raphinha y Lamine Yamal, entre otros, LaLiga decidió que el árbitro de este Barcelona – Real Madrid no sea otro que Alejandro Hernández Hernández.

El experimentado colegiado, nacido en la isla canaria de Lanzarote hace 43 años, dirigirá el sexto Clásico en su carrera, con un balance de dos victorias blaugranas, dos empates y una victoria madridista. En la temporada anterior, fue el designado del 4 a 3 de Barcelona a Real Madrid de la fecha 35.

𝗗𝗘𝗦𝗜𝗚𝗡𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗘𝗦 | 𝗝𝗢𝗥𝗡𝗔𝗗𝗔 𝟯𝟱 | DOMINGO



🟨🟥 Estos son los árbitros para los partidos del domingo 10 de mayo en Primera División.



👥 Designación completa: https://t.co/JTsquqGAD0#ArbitrajeRFEF | @CTARFEF pic.twitter.com/1g5g2ihEIp — RFEF (@rfef) May 9, 2026

En total, al Barça lo arbitró en 41 oportunidades, con un balance total de 25 victorias, 12 empates y solo 4 derrotas. A Real Madrid, lo dirigió en 37 partidos, donde ganó 21, igualó en 6 oportunidades y cayó en 10 ocasiones.

Publicidad

La delegación arbitral completa para el Clásico

Árbitro: Alejandro José Hernández Hernández

A. Asistente 1: José Enrique Naranjo

A. Asistente 2: Marcos Cerdán

4º Árbitro: Sergio Escriche

VAR: Javier Iglesias

AVAR: Raúl Martín González

Formaciones de Barcelona y Real Madrid para el Clásico

Barcelona: Joan Garcia, Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Gavi, Pedri, Dani Olmo; Roony Bardghji, Robert Lewandowski y Fermín López. DT: Hansi Flick.

Real Madrid: Thibaut Courtois, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rudiger, Dean Huijsen, Fran García; Aurelien Tchuaméni, Thiago Pitarch, Jude Bellingham; Brahim Díaz, Gonzalo García y Vinicius Jr. DT: Álvaro Arbeloa.

Publicidad

La tabla de posiciones de LaLiga 2025/26