Qué canal pasa Real Madrid vs. Levante por LaLiga: dónde ver el partido EN VIVO y ONLINE

Real Madrid atraviesa una crisis deportiva en el inicio de este 2026. El Merengue perdió la final de la Supercopa ante Barcelona y, automáticamente, echó a Xabi Alonso del cargo de entrenador.

Acto seguido, bajo las órdenes de Álvaro Arbeloa como interino, se dio otro golpazo al caer frente al Albacete de la segunda división en los octavos de final de la Copa del Rey por 3 a 2 en condición de visitante.

Buscando una recuperación en el ámbito local, antes de ser rival de Mónaco por la Champions League, Real Madrid será anfitrión ante el Levante por la fecha 20 de LaLiga. Allí se dará el reencuentro de los hinchas con el plantel merengue tras los dos golpes recientes fuera de su casa.

El Santiago Bernabéu será la sede de dicho compromiso, que está pautado para las 10:00 de este sábado (horario de Argentina), será la posibilidad de oro para la Casa Blanca pensando en una levantada, ya que el conjunto valenciano se encuentra anteúltimo en el campeonato español.

Qué canal pasa Real Madrid – Levante

El compromiso que se disputará en Madrid será posible de sintonizar en Latinoamérica mediante Dsports vía televisión (canales 610 y 1610) y de manera online por DGO.

Posibles formaciones de Real Madrid y Levante

Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurelian Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham; Rodrygo, Vinícius y Gonzalo

Levante: Ryan; Toljan, Adri, Moreno, Pampín; Martínez, Arriaga, Álvarez; Losada, Tunde, Romero.

La tabla de posiciones de LaLiga