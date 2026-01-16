Es tendencia:
logotipo del encabezado
LaLiga

Qué canal pasa Real Madrid vs. Levante por LaLiga: dónde ver el partido EN VIVO y ONLINE

El conjunto merengue busca salir de su crisis y recibirá al equipo valenciano en el Bernabéu este sábado desde las 10 de

Por Lautaro Tiburzio

Seguí a Bolavip en Google!
Qué canal pasa Real Madrid vs. Levante por LaLiga: dónde ver el partido EN VIVO y ONLINE
© GettyQué canal pasa Real Madrid vs. Levante por LaLiga: dónde ver el partido EN VIVO y ONLINE

Real Madrid atraviesa una crisis deportiva en el inicio de este 2026. El Merengue perdió la final de la Supercopa ante Barcelona y, automáticamente, echó a Xabi Alonso del cargo de entrenador.

Acto seguido, bajo las órdenes de Álvaro Arbeloa como interino, se dio otro golpazo al caer frente al Albacete de la segunda división en los octavos de final de la Copa del Rey por 3 a 2 en condición de visitante.

Buscando una recuperación en el ámbito local, antes de ser rival de Mónaco por la Champions League, Real Madrid será anfitrión ante el Levante por la fecha 20 de LaLiga. Allí se dará el reencuentro de los hinchas con el plantel merengue tras los dos golpes recientes fuera de su casa.

El Santiago Bernabéu será la sede de dicho compromiso, que está pautado para las 10:00 de este sábado (horario de Argentina), será la posibilidad de oro para la Casa Blanca pensando en una levantada, ya que el conjunto valenciano se encuentra anteúltimo en el campeonato español.

Qué canal pasa Real Madrid – Levante

El compromiso que se disputará en Madrid será posible de sintonizar en Latinoamérica mediante Dsports vía televisión (canales 610 y 1610) y de manera online por DGO.

Posibles formaciones de Real Madrid y Levante

Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurelian Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham; Rodrygo, Vinícius y Gonzalo

Publicidad

Levante: Ryan; Toljan, Adri, Moreno, Pampín; Martínez, Arriaga, Álvarez; Losada, Tunde, Romero.

La tabla de posiciones de LaLiga

lautaro tiburzio
Lautaro Tiburzio

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Boca recibió una imponente oferta por Exequiel Zeballos

jpasman
toti pasman

"Riquelme sigue yendo a contramano de los hinchas de Boca y el empate con Millonarios lo expone"

Lee también
Arbeloa advirtió a los hinchas de Real Madrid en medio de la crisis: “Si no lo hacen no han entendido”
Fútbol Internacional

Arbeloa advirtió a los hinchas de Real Madrid en medio de la crisis: “Si no lo hacen no han entendido”

José Mourinho es vinculado con en el futuro de Franco Mastantuono y el Real Madrid: “Idea final”
Fútbol europeo

José Mourinho es vinculado con en el futuro de Franco Mastantuono y el Real Madrid: “Idea final”

En plena crisis, Real Madrid se lanza por una joya surgida de Albacete que podría relegar a Mastantuono
Fútbol europeo

En plena crisis, Real Madrid se lanza por una joya surgida de Albacete que podría relegar a Mastantuono

River evalúa retirarse del mercado tras haber gastado 8 millones
River Plate

River evalúa retirarse del mercado tras haber gastado 8 millones

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo