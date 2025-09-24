Es tendencia:
El rival del Real Madrid que recibió un manotazo en la cara y apuntó contra Vinícius Jr.: “Basta con sus valores”

Unai Elgezabal, capitán del Levante, criticó duramente a Vinícius Jr. una vez finalizado el encuentro por LALIGA.

Por Germán Celsan

Real Madrid venció por 4 a 1 al Levante en el Ciudad de Valencia para continuar con su inicio perfecto de temporada bajo el mando de Xabi Alonso y llegar de la mejor manera al Derbi del fin de semana vs. Atlético de Madrid. Todo salió bien, fue posiblemente el mejor partido de Vinícius Jr. en lo que va de la 2024/25, Franco Mastantuono convirtió su primer gol y Mbappé, otro doblete.

Sin embargo, una vez terminado el encuentro se desató la polémica, y es que las palabras de uno de los referentes del conjunto valenciano, Unai Elgezabal, dejaron atónitos a todos aquellos que vieron el partido por TV. Y es que Elgezabal arremetió contra Vini Jr. por algo que no se vio en la transmisión pero que sucedió en el campo, un manotazo del brasileño contra su rostro.

“No quiero poner más leña al fuego, pero es verdad que cuando se nos falta el respeto no sólo a nosotros sino a la afición, al equipo que representamos, también somos personas y creo que debemos decir basta“, expresó el defensor del Levante en la conferencia post partido.

Elgezabal también hizo referencia a que Vinícius suele hablar de unos valores que cree no condicen con su comportamiento: “Sé que es un jugador que tiene muchísimo potencial pero hay situaciones que no las paso como persona. Creo que transmite unos valores que a veces hay que decir basta y no era el momento para ello”, señaló el español. “Para mí estaba fuera de lugar”, completó.

El momento que desató el enfado de Elgezabal con Vini Jr.

Mientras Kylian Mbappé se disponía a patear el penal -que luego convirtió para el 3 a 1 parcial-, Vinícius Jr. y Unai Elgezabal tuvieron un encontronazo en la puerta del área. Por lo que se puede apreciar en las imágenes, el brasileño puso su mano en el rostro del capitán del Levante, aunque no ejerció presión ni un golpe como tal.

El árbitro del encuentro, Isidro Díaz de Mera, pareció haberse percatado del altercado, pero luego desestimó cualquier pedido del capitán del Levante referente a una agresión y una subsecuente sanción para el extremo brasileño, que había convertido la apertura del marcado en el primer tiempo.

La situación, en el campo, no pasó a mayores. Sin embargo, las declaraciones del defensor español despertaron una nueva polémica en el fútbol español, una vez más con Vinícius Jr. como protagonista.

Germán Celsan

