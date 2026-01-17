Es tendencia:
Con gol de Mbappé, Real Madrid logró el primer triunfo de la era Arbeloa: 2-0 vs. Levante

Mbappé le dio el triunfo al Real Madrid ante Levante.

Por Germán Celsan

Mbappé le está dando el triunfo a Real Madrid
© GettyMbappé le está dando el triunfo a Real Madrid

Tras un inicio caótico del 2026, con la derrota en la Supercopa de España vs. Barcelona, la destitución de Xabi Alonso y la eliminación en la Copa del Rey ante el Albacete, el Real Madrid que ahora comanda Álvaro Arbeloa consiguió el tan necesario primer triunfo de esta nueva era.

Fue victoria por 2-0 vs. Levante, en un partido que tuvo un primer tiempo poco feliz y en el que Real Madrid se fue silbado al descanso. Pero en la segunda parte, con los ingresos de Arda Güler y Mastantuono, el partido cambió. Apareció Mbappé, provocando un penal y transformándolo en gol. El 19 de la campaña en LALIGA para él, y unos minutos después, Raúl Asencio dobló diferencias con un cabezazo letal.

Los goles del Real Madrid

El Real Madrid queda ahora a un punto del Barcelona en la cima de LALIGA, aunque el conjunto culé todavía debe su partido de esta fecha 20. El mismo será disputado en la tarde del domingo en Anoeta, casa de la Real Sociedad.

Tabla de posiciones de LALIGA

FIN DEL PARTIDO

Real Madrid ganó ante Levante y transformó los silbidos del comienzo en aplausos. Primera victoria de la era Arbeloa.

45'ST - Tercera atajada consecutiva de Ryan

Mbappé quedó solo en la puerta del área tras un corner, pateó cruzado y volvió a encontrarse con la resistencia de Ryan.

44'ST - Ahora lo tuvo Bellingham

Ahora lo tuvo el inglés. Pero otra vez Ryan negó el gol.

43'ST - Vinicius quiere su gol

El brasileño busca su tanto, pero pateó sin ángulo y Ryan contuvo fácil.

32'ST - Ryan le ganó el mano a mano a Bellingham

Otra buena del Real Madrid, con Bellingham llegando al área para conectar una pelota aérea de Valverde. Ryan le ganó al inglés y paró el cabezazo que tenía destino de gol.

30'ST - Mastantuono reventó el travesaño

El argentino se encontró con la pelota en la puerta del área y pateó bárbaro. El travesaño evitó el gol, Ryan no tenia nada que hacer.

22' ST - Ahora sí parece el Real Madrid

Suelto el Madrid, con Güler y Mastantuono generando peligro. Tuvo que responder dos veces Ryan para evitar el tercero.

19' ST - GOOOOL DEL REAL MADRID

Del corner que provocó Mastantuono llegó el centro de Arda Güler y el cabezazo letal de Raúl Asencio para el 2-0.

18' ST - La mejor de Mastantuono por ahora

El argentino se empieza a adueñar del sector derecho del ataque del Madrid y causa problemas para el Levante. Recién llegó al fondo y tiró un centro peligroso que terminó en un corner.

12' ST - GOOOOOL DEL REAL MADRID

Mbappé le ganó el duelo a Ryan, que no paraba de moverse en el arco. Gana el Madrid y el francés suma 19 goles en el campeonato.

9' ST - Lo tuvo Güler

La mejor jugada del Real Madrid en el partido: Arda Güler encaró desde atrás, se apoyó en Mbappé y pateó de primera al terminar la pared. Tapó bien Ryan.

5' ST - Probó Tchouameni desde afuera

Real Madrid tuvo una buena chance con el tiro del francés desde fuera del área. Buen efecto, buena potencia. Le faltó que baje un poco más.

ARRANCÓ EL SEGUNDO TIEMPO

En marcha la segunda parte en el Bernabeu. A la cancha Mastantuono y Arda Güler por Camavinga y Gonzalo.

10' ST - PENAAAAAL

Mbappé encaró en el área, gambeteó hacia afuera y fue derribado. Penalazo.

47' - FIN DEL PRIMER TIEMPO Y SILBIDOS PARA REAL MADRID

La última fue para Real Madrid, con un córner de Valverde despejado en el primer palo. Sin goles en un pobre primer tiempo, especialmente del merengue, que se va silbado al vestuario.

46' - Otra chance para Levante

Camavinga se equivocó, la perdió y cometió una falta al borde del área. Por fortuna, el remate de De La Fuente se desvió en Romero y terminó siendo fácil para Courtois.

44' PT - CERCA LEVANTE

Tiro libre de Pablo Martínez desde muy lejos, pero con la barrera que se abre, la chance terminó siendo más clara de lo que se esperaba. Alguno que otro lo debe haber gritado en Valencia.

39' PT - Avisa Levante

Centro al área que no es fructífero, pero de segunda jugada Levante tuvo una buena chance de convertir con otro tiro de Martínez. Se fue desviado por el segundo palo de Courtois que se tiraba para custodiar.

33' PT - La primera clara del Real Madrid

Gran pelota de Asencio para Mbappé que definió de aire y desviado. Puede que hubiera tenido un tiempo más, pero se apuró y falló.

30' PT - Amarilla para Tchouameni

Dura entrada de Tchouameni con una tijera desde atrás. El francés es amonestado y se pierde el próximo partido del merengue por LALIGA, ante Villareal.

28' PT - Signos de frustración en el Real Madrid

Real Madrid no encuentra por donde generar peligro y ya hay caras de frustración en Mbappé, Bellingham y Vinicius, sus principales armas.

20' PT - Real Madrid no encuentra cómo entrar

El merengue se recuesta sobre el lado izquierdo, pero por ahora ni Vinicius ni Carreras tienen la lucidez suficiente como para generar peligro. Seguimos sin chances claras de gol en el partido.

15' PT - Primera ocasión para Levante

Buena jugada de Iván Romero que provoca un tiro libre en la medialuna. El tiro de Martínez pega en la barrera y el rebote se va cerca. Avisó el Levante.

6' PT - Mbappé levanta al Bernabeu

Jugada personal de Mbappé que termina con un tiro que se desvía y se va al corner. Pero, por ahora, es el único capaz de levantar al Bernabeu y generar aplausos.

3' PT - Real Madrid se adueña del partido

La postura está clara, el Real Madrid se planta en campo rival y quiere presionar constantemente al Levante. De momento, sin generar peligro.

PARTIDO EN MARCHA

Ya se juega el partido en el Santiago Bernabeu, Real Madrid y Levante van por una victoria que será muy importante para ambos.

Mastantuono vuelve a estar en el banco

Tras responder con gol a su primera titularidad en el último mes, Franco Mastantuono vuelve al banco de suplentes en el Real Madrid. El argentino acumula apenas dos tantos en la temporada y ninguna asistencia y deberá aprovechar cada minuto con Arbeloa para demostrar que merece un lugar en el equipo más grande del mundo.

Real Madrid necesita mantener a raya al Barcelona

Actualmente, el Barcelona lidera LALIGA con 49 puntos, y una racha de nueve victorias consecutivas en la primera división del fútbol español. Eso lo ha puesto cuatro puntos por encima del Real Madrid.

Ante la racha de los culés, el merengue necesita sumar todo lo posible y esperar algún traspié del conjunto culé, que en este momento de la temporada no parece estar cerca de darse.

Real Madrid recupera a Kylian Mbappé

Tras quedar fuera del equipo titular y sumar apenas un puñado de minutos en el partido ante Barcelona en la final de la Supercopa de España, y no estar entre los convocados para la Copa del Rey, Kylian Mbappé vuelve al once del Real Madrid.

Un regreso necesario para Álvaro Arbeloa, ya que el delantero francés es el goleador del equipo en la temporada y, con 18 tantos, lidera también la tabla de goleadores de LALIGA.

Mbappé vuelve a ser titular en el Real Madrid.
Mbappé vuelve a ser titular en el Real Madrid.

El once inicial de Levante para enfrentar a Real Madrid

Por su parte, el once que alineará el Levante será el siguiente: Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Adrián De La Fuente, Alan Matturo, Manu Sanchez; Unai Vencedor, Pablo Martinez; Kareem  Tunde, Carlos Álvarez, Ivan Romero Ávila, Etta Eyong.

El poblado banco de suplentes a disposición del entrenador Luís Castro incluye a: Cuñat, Olasagasti, Morales, Raghouber, Koyalipou, Arriaga, Losada, Espi, Cortés, Krug, Nacho Pérez y Primo.

Real Madrid, con formación confirmada

El once inicial elegido por Álvaro Arbeloa es el siguiente:

Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham; Vinicius Jr, Kylian Mbappé, Gonzalo.

En el banco esperan Gonzalez, Mestre, Carvajal, Alaba, Fran Garcia, Ceballos, Cestero, Jiménez, Palacios, Leiva, Arda Güler y Mastantuono.

Real Madrid vs. Levante, EN VIVO y ONLINE

La transmisión del encuentro entre Real Madrid y Levante estará a cargo de DSPORTS en Sudamérica, Sky Sports en México y Centroamérica, ESPN Deportes en Estados Unidos y Movistar LALIGA en España.

germán celsan
Germán Celsan

