Con gol de Mbappé, Real Madrid logró el primer triunfo de la era Arbeloa: 2-0 vs. Levante

Tras un inicio caótico del 2026, con la derrota en la Supercopa de España vs. Barcelona, la destitución de Xabi Alonso y la eliminación en la Copa del Rey ante el Albacete, el Real Madrid que ahora comanda Álvaro Arbeloa consiguió el tan necesario primer triunfo de esta nueva era.

Fue victoria por 2-0 vs. Levante, en un partido que tuvo un primer tiempo poco feliz y en el que Real Madrid se fue silbado al descanso. Pero en la segunda parte, con los ingresos de Arda Güler y Mastantuono, el partido cambió. Apareció Mbappé, provocando un penal y transformándolo en gol. El 19 de la campaña en LALIGA para él, y unos minutos después, Raúl Asencio dobló diferencias con un cabezazo letal.

Los goles del Real Madrid

El Real Madrid queda ahora a un punto del Barcelona en la cima de LALIGA, aunque el conjunto culé todavía debe su partido de esta fecha 20. El mismo será disputado en la tarde del domingo en Anoeta, casa de la Real Sociedad.

Tabla de posiciones de LALIGA