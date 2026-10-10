Racing de Santander vs. Valencia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 8 de la LaLiga

Racing de Santander y Valencia se enfrentan este domingo 11 de octubre, por la jornada 8 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

El domingo 11 de octubre se cruzan dos equipos que necesitan frenar una caída distinta: Racing de Santander busca reponerse de dos golpes durísimos y Valencia llega como colista de LaLiga.

Ninguno de los dos puede permitirse otro traspié si quiere despegarse de la parte baja de la tabla. Para el Valencia en particular, el partido es una chance concreta de salir del último lugar.

Horario del partido

Argentina: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Racing de Santander tuvo una semana para el olvido: cayó 0-5 ante Celta y antes había sufrido un 2-7 contra Barcelona, dos resultados que borraron la buena sensación que había dejado el triunfo 2-1 sobre Alavés. Con 7 puntos en siete fechas y en el puesto 16, el equipo necesita cortar la sangría de goles en contra antes de que la tabla empiece a pesar más.

Valencia llega como colista con apenas 4 unidades en siete partidos. El equipo perdió 2-3 de local frente a Real Sociedad en su presentación más reciente, aunque en el medio había conseguido un triunfo ajustado 1-0 sobre Alavés que le dio algo de aire. Antes de eso, una derrota 0-1 ante Sevilla completa un arranque de torneo que lo tiene urgido de puntos.

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El historial entre Racing de Santander y Valencia

El historial entre Racing de Santander y Valencia tiene 38 antecedentes, con ventaja para el conjunto valencianista: 16 triunfos contra 13 del Racing y 9 empates. En el total de goles también se impone Valencia, 57 contra 43.

Los últimos cruces, todos de hace más de una década, muestran paridad: hubo triunfos para ambos lados y varios empates, incluido un 2-2 en el enfrentamiento más reciente que registran los datos.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 29/01/2012 Racing de Santander vs. Valencia 2-2 Primera División 27/08/2011 Valencia vs. Racing de Santander 4-3 Primera División 31/01/2011 Racing de Santander vs. Valencia 1-1 Primera División 11/09/2010 Valencia vs. Racing de Santander 1-0 Primera División 08/03/2010 Valencia vs. Racing de Santander 0-0 Primera División 04/10/2009 Racing de Santander vs. Valencia 0-1 Primera División 22/03/2009 Racing de Santander vs. Valencia 0-1 Primera División 14/01/2009 Valencia vs. Racing de Santander 3-1 Copa del Rey 07/01/2009 Racing de Santander vs. Valencia 1-1 Copa del Rey 01/11/2008 Valencia vs. Racing de Santander 2-4 Primera División

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Elche vs. Celta — domingo 11 de octubre, 09:00 hs

Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña — domingo 11 de octubre, 11:15 hs

Betis vs. Osasuna — domingo 11 de octubre, 13:30 hs

Levante vs. Sevilla — lunes 12 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

Racing de Santander y Valencia se enfrentan este domingo 11 de octubre por la jornada 8 de la LaLiga.

se enfrentan este domingo 11 de octubre por la jornada 8 de la LaLiga. El partido se transmitirá por ESPN3 y Disney+ Premium .

y . Racing de Santander suma 7 puntos en el torneo.

suma 7 puntos en el torneo. Valencia suma 4 puntos en el torneo.