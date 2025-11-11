Más de 1000 futbolistas envueltos en un escándalo por apuestas ilegales en Europa: hay arrestados y partidos suspendidos

Dos semanas atrás salía a la luz una investigación por apuestas deportivas ilegales en el corazón del fútbol turco, en la cual más de 370 árbitros resultaron involucrados, sospechados de participar de las mismas. Casi 150 de ellos fueron suspendidos pendiente evaluación de los cargos en su contra, y ahora esa investigación se trasladó a los futbolistas.

Informa Reuters, la prestigiosa agencia de comunicación, que autoridades turcas han arrestado a ocho personas, incluyendo a un Presidente de un club de primera división y la Federación de Fútbol Turca (TFF) suspendió a 1024 futbolistas, incluyendo 27 de primera división, pendientes de investigación disciplinaria.

Crisis total en Turquía por apuestas ilegales. (Getty)

Entre ellos destacarían un jugador de Galatasaray y otro de Besiktas, cuyos nombres no fueron revelados. Mientras que el Presidente implicado sería Murat Ozkaya, quien se encuentra al frente del Eyupspor, que fue campeón de segunda división en la temporada 2023/24, logrando así el ascenso a la Super Lig, primera división turca.

La investigación provocó también la suspensión de todos los partidos a disputarse en segunda y tercera división por las próximas dos semanas y que la TFF convoque a una sesión extraordinaria de los miembros directivos para tomar una decisión con respecto al futuro de sus competiciones.

El pedido urgente de la Federación Turca a FIFA

En un comunicado oficial, la TFF le hizo un pedido urgente a FIFA, alegando la necesidad de una extensión de 15 días de mercado de transferencias y registro de jugadores en la próxima ventana de enero, con el objetivo de que los clubes puedan completar sus planteles, afectados por la investigación. Ibrahim Haciosmanoglu, Presidente de la Federación, describió la situación como: “una crisis moral en el fútbol turco.”

Publicidad

Publicidad

ver también Escándalo en el fútbol europeo: investigan a 152 árbitros involucrados en una causa por más de 10 mil apuestas

Datos clave