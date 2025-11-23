La sede que manejan UEFA y Conmebol que pone en duda a Doha para la Finalissima

Con el empate de España ante Turquía en la última fecha de la Fase de Grupos de las Eliminatorias de la UEFA para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 , los de Luis De La Fuente confirmaron que tendrán su calendario de marzo totalmente libre para que se dispute la Finalissima que tiene pendiente desde 2024 con Argentina.

Y si bien surgieron versiones y hasta los propios protagonistas, tanto del combinado europeo como de la Albiceleste, se permitieron hablar de partido en cuestión, hay cuestiones todavía a ajustar que generan demoras en el anuncio oficial. Por un lado, la fecha exacta, para la cual se está evaluando el jueves 26, el viernes 27 o el sábado 28 de tercer mes del año próximo.

En ese mismo sentido, lo que UEFA, CONMEBOL, AFA y RFEF se mantienen en plenas conversaciones para definir, es la sede, a pesar de que trascendió que Qatar tenía prácticamente todo acordado para albergar el Argentina vs. España en el Estadio Icónico de Lusail de la ciudad de Doha (mismo recinto en el que se disputó la Final de la última Copa de Mundo).

Sin embargo, hay una propuesta que los organizadores recibieron en junio y que se mantiene firme con la clara intención de arrebatarle a Qatar el choque entre los elencos comandados por Lionel Scaloni y Luis De La Fuente. Se trata de Arabia Saudita, siendo el King Fahd International Stadium de Riad y el Alinma Stadium, KASC de Yeda (en donde se llevará a cabo la Supercopa de España en enero) las dos opciones.

En este contexto, hay algo que está claro: la Finalissima se rematará al mejor postor, para que todas las partes involucradas (las federaciones y las confederaciones) se lleven el mayor rédito económico posible.

La preocupación de España para enfrentar a Argentina en la Finalissima

Tal como ya lo manifestó Luis De La Fuente en la conferencia de prensa posterior al encuentro con Turquía, en España esperan que las máximas figuras de la Roja lleguen en condiciones físicas al mes de marzo para enfrentar a la Argentina en la Finalissima, pues en los últimos llamados para los partidos por las Eliminatorias de la UEFA sufrieron varias ausencias, como las de Lamine Yamal, Dani Carvajal y Rodri Hernández.

