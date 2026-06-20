El recuerdo más triste de Yan Diomandé, figura de Costa de Marfil: el día que prometió ser el mejor del mundo para honrar a su hermana

Historias de vida en los Mundiales hay muchas. De hecho, si nos basamos en las matemáticas exactas, tendremos 1.248 historias de vida, una por cada protagonista del certamen. Sin embargo, pocas resultan tan emotivas como la de Yan Diomandé.
El joven de 19 años, fundamental en el seleccionado de Costa de Marfil en el Mundial 2026, y una de las caras a seguir en el próximo mercado de pases en lo que respecta a clubes, tiene una historia poco conocida y trágica, que el propio jugador se ocupó de revelar en los últimos días, en una carta abierta que realizó en The Players Tribune.
En la misma, contó los periplos que debió pasar desde su Abiyán natal hasta llegar al fútbol profesional, en el que debutó en 2024 vistiendo los colores del Leganés español. La carta menciona, de manera cruda, lo que lo motiva a ser seguir adelante y a luchar por ser el mejor jugador del mundo.
Lejos del dinero, la fama o el prestigio, Diomandé quiere cumplir el deseo de su hermana, que trágicamente murió cuando tenía 15 años por una bebida adulterada en una fiesta. El futbolista apenas había debutado como profesional, en un partido ante Real Madrid en LaLiga de España, pero la noticia del fallecimiento de su hermana derrumbó sus alegrías por siempre.
“Nunca me dieron una razón por la que ningún club me aceptaba. Los adultos se encargaron de todo. Me llevaban por toda Europa y todo el mundo decía que no. Mi visado había expirado. Mi sueño se había acabado. Me enviaron de vuelta a África y lloramos juntos. Fuiste tú quien nunca dejó de creer. Unas semanas después, firmé por Leganés y lloramos de forma diferente. Eso fue cuando yo tenía emociones. Ahora, no siento nada. Es como si ni siquiera fuera humano. Desde que moriste, estoy en blanco“, expresa de manera contundente una de las partes de la extensa carta dedicada a Roxane, su hermana.
Yan Diomandé, figura de Costa de Marfil (Getty)
Hoy, que los flashes del planeta están sobre él, siendo una de las figuras del Mundial 2026 con Costa de Marfil, Diomandé sigue con el objetivo de su vida: honrar a su hermana en cada campo de juego. “Todo lo que hago en un campo de fútbol, es para ti“, esboza ahí mismo.
En medio del Mundial 2026 y ante el interés de Liverpool, RB Leipzig cotizó en 120 millones a Yan Diomande
La carta, casi como un presagio de lo que Yan Diomandé intenta día a día, cierra: “Haré lo que predijiste, lo juro. Antes incluso de tener botas de verdad, le decías a todo el mundo: ‘Mi hermano va a ser el mejor del mundo’. Demostraré que tenías razón, o moriré intentándolo“.
La carta completa de Yan Diomandé a su hermana Roxane, en The Players Tribune
Querida Roxane,
¿Recuerdas cuando alguien me compró una camiseta falsa del United y escribí Ronaldo 7 en la espalda con el rotulador negro?
No conocíamos a ricos o pobres. Simplemente conocíamos la felicidad.
¿Recuerdas a 25 personas durmiendo en una casa en Abiyán? Mamá quería ver sus telenovelas. Todos los demás querían ver películas. ¿Recuerdas cómo siempre fingí que dormía y luego me metía en la sala de la tele después de medianoche? Pondría la tele muy baja. Como dos barras de volumen. Veía fútbol americano a oscuras y soñaba.
¿Recuerdas cuando los adultos me vieron jugar al fútbol en la tierra y me apodaron “Roberto Carlos” por lo fuerte que disparaba? ¿Y recuerdas cómo estaba enfadada en secreto por eso, porque CR7 era mi ídolo?
¿Recuerdas cuando fui a jugar tan lejos de casa? Tenía 9 años. Inter Foot Sud Comoé, justo cerca de la frontera con Ghana. Solo un niño pequeño. No sé si alguna vez te conté esta historia, pero los otros niños y yo solíamos ir al pueblo a robar patatas porque teníamos mucha hambre. Hicimos un “atraco al banco”. Dos niños distrayendo al dueño de la tienda y otros 18 niños saliendo corriendo con dos patatas. Ni siquiera eran buenas. Pero sabían increíble. Jajaja. Sigue siendo mi comida favorita. Patatas hervidas con un poco de aceite. Me recuerda a aquellos tiempos.
¿Recuerdas cuando compré mis primeras botas de fútbol de verdad y solía dormir con ellas? De pequeño, siempre jugaba con esas sandalias blancas de plástico. Incluso cuando vuelvo a casa ahora, sigo jugando con ellas. Es nuestra tradición.
¿Recuerdas cuando volvía a casa y les decías a mis amigos del barrio: “¿Por qué dejaste de entrenar? Yan no te va a comprar coches. Tienes que seguir trabajando.”
Tenías 10 años y ya eras mi agente.
¿Recuerdas cómo solíamos sentarnos y soñar con mudarnos a Francia? Cómo íbamos a ir de compras y tener nuestro propio piso y yo iba a ser un futbolista rico con coches y una casa grande, y no tendrías que preocuparte por nada. Tú eras quien siempre creía que yo podía ser el próximo Cristiano, cuando todos los demás se reían.
¿Recuerdas cuando me mudé a Estados Unidos para el instituto a los 15 años y echaba tanto de menos mi hogar? No supe lo que decían durante meses. Me sentaron junto a un niño francés, y él intentó traducir todo lo que decía la profesora. ¿Recuerdas cuando te llamé diciendo: “No te lo vas a creer, los niños aquí discuten con los profesores”.
En casa, sabes que ni siquiera nos atreveríamos a parpadear ante nuestros mayores.
¿Recuerdas cuando no podía creer que los niños fumaran después del colegio?
Solías decir que sonaba como si estuviera en una serie de televisión americana.
¿Recuerdas cuando me juzgaron en Bournemouth? ¿En Chelsea, Rangers, Olympiacos, Crystal Palace? Eze y Olise incluso se acercaron a mí después de un entrenamiento y me dijeron: “Eh, chaval, eres muy bueno”.
Pero aún así no me firmaron.
Ni siquiera los equipos B de la MLS me querían. Ni siquiera sabía por qué. Nunca me dieron una razón. Los adultos se encargaron de todo. Me llevaban por toda Europa y todo el mundo decía que no.
Mi visado había expirado. Mi sueño se había acabado. Me enviaron de vuelta a África y lloramos juntos.
Fuiste tú quien nunca dejó de creer. Unas semanas después, firmé por Leganés y lloramos de forma diferente.
Eso fue cuando yo tenía emociones. Ahora, no siento nada. Es como si ni siquiera fuera humano. Desde que moriste, estoy en blanco.
Ni siquiera creo que derramara una lágrima el día que me dijeron que te habías ido. Estaba en shock.
Fue unas semanas después de que debutara con el Leganés. ¿Quién debuta a los 18 contra el Real Madrid? Era demasiado loco. Fue un sueño.
Y entonces fue una pesadilla. Alguien no paraba de llamarme desde casa. Me molestó. No entendía por qué seguían llamándome.
Contesté y ni siquiera lo suavizaron. Ya sabes cómo es en casa. Sin emociones. Justo…
“Tu hermana se ha ido.”
“¿Qué?”
“Murió”.
“¿De qué hablas?”
“Alguien le puso algo en la bebida en una fiesta y nunca se despertó. Se ha ido”.
Tenías 15 años. 15.
Nunca obtuve respuestas. No sé si quiero saber por qué. Quizá era celos. Quizá sea algo que ocurre en nuestro país. Quizá podría haberte protegido. No lo sé.
Intento confiar en el plan de Dios. Es todo lo que puedo hacer. No intento olvidar, porque sé que no lo voy a olvidar. Lo único que puedo hacer es usar el dolor para esforzarme más y hacer todo lo que soñamos.
Escribí esto porque no puedo hablar de ello. Escribí esto porque quiero que sepas que me aseguraré de que sigas viviendo. Me aseguraré de que todos sepan tu nombre. En todo el mundo.
Todo lo que hago en un campo de fútbol, es para ti.
Han pasado tantas cosas desde la última vez que te vi… Ni siquiera lo creerías. No sé si me lo creo.
¿Sabes qué es una locura? Después de mi debut contra el Madrid, de hecho cambié camisetas con Mbappé. ¿Recuerdas cuando lo veíamos en la tele y decías: “¿Mbappé? Sí, es bueno. Pero mi hermano es mejor”.
Me equivoqué en una cosa. No quiero ser rico. Veo lo que le hace a la gente, incluso a la familia. Cuando estaba en Leganés, todo lo que ganaba lo enviaba a casa. Llegó un punto en el que ya ni siquiera quería dinero. Era solo una carga. Nunca dejaron de preguntar. Supongo que ya pensaban que era millonario. Ni siquiera tenía piso. Vivía en el campo de entrenamiento, en una habitación sin televisión. Solo fútbol y sueño, fútbol y sueño.
No quería una casa grande. No quería coches. Solo quería darlo todo en el fútbol. Todo para demostrar al mundo que mi hermana tenía razón…
Ja… Te parecerá gracioso.
Cuando me mudé para jugar al RB Leipzig, siempre llegaba tarde. Bueno, no tarde. Pero llegué a tiempo, lo que en Alemania significa que llegas muy tarde.
Así que ya sabes lo que hice después. Empecé a llegar 90 minutos antes a todo. Yo llegaba tan temprano todo el tiempo que los chicos empezaron a llamarme “El Alemán”.
Siempre tengo que pasarme de la dos. No tengo ningún frío. Siempre decías eso.
El campo es el único lugar donde me siento en casa ya. Es el lugar donde me siento tranquilo y puedo hablar contigo. Solo desearía que siguieras aquí para poder decírtelo… Lo conseguimos.
Todo lo que dijiste se cumplió.
Mañana nos vamos al Mundial. De verdad. Tu hermano va a jugar para Costa de Marfil, como Drogba, como Yaya, como Gervinho.
Ni siquiera lo veo como un juego. Lo veo como un escenario. Esta es mi oportunidad de mostrar al mundo entero lo que viste en mí. Cada vez que marque, me aseguraré de que todos sepan tu nombre. Me aseguraré de que no se olviden de ti.
Siempre decías que podía ser mejor que Cristiano. Si lo veo allí, le saludo de tu parte.
Haré lo que predijiste, lo juro. Antes incluso de tener botas de verdad, le decías a todo el mundo: “Mi hermano va a ser el mejor del mundo.”
Demostraré que tenías razón, o moriré intentándolo.
Tu hermano,
Yan.